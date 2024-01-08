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На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 08.01.2024 (обновлено: 12:02 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920128854.html
На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов
На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов - РИА Новости, 08.01.2024
На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов
Россия применяет новую тактику для ракетных ударов, заявил в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger по имени Роман. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:25
2024-01-08T12:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия применяет новую тактику для ракетных ударов, заявил в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger по имени Роман. "Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger", — сказал он.По словам Романа, из-за массированных ракетных атак со стороны России запасы боеприпасов у ВСУ могут растаять. Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920120126.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов

Оператор ПЗРК Stinger: РФ использует новую тактику для ракетных ударов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия применяет новую тактику для ракетных ударов, заявил в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger по имени Роман.
"Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger", — сказал он.
По словам Романа, из-за массированных ракетных атак со стороны России запасы боеприпасов у ВСУ могут растаять.
Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
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