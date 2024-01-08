https://ria.ru/20240108/ukraina-1920128854.html

На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов

На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов - РИА Новости, 08.01.2024

На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов

Россия применяет новую тактику для ракетных ударов, заявил в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger по имени Роман. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T10:25

2024-01-08T10:25

2024-01-08T12:02

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия применяет новую тактику для ракетных ударов, заявил в интервью TV5 Monde украинский оператор системы FIM-92 Stinger по имени Роман. "Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger", — сказал он.По словам Романа, из-за массированных ракетных атак со стороны России запасы боеприпасов у ВСУ могут растаять. Как отмечал французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI, военная промышленность России сейчас находится на подъеме, тогда как Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920120126.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире