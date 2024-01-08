Кулеба ответил на вопрос о заморозке конфликта с Россией
Кулеба: союзники не просят Киев вести переговоры о замораживании конфликта с РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais сообщил, что союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта.
"Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны... Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант", - заявил он в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, предлагал ли кто-нибудь из союзников заморозить конфликт с Россией.
По словам Кулебы, Украина должна быть вопросом единства, а не разделения.
Глава МИД Украины утверждает, что российские власти не хотят "ни замороженного конфликта, ни мира".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.