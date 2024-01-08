https://ria.ru/20240108/ukraina-1920124573.html

Кулеба ответил на вопрос о заморозке конфликта с Россией

Кулеба ответил на вопрос о заморозке конфликта с Россией - РИА Новости, 08.01.2024

Кулеба ответил на вопрос о заморозке конфликта с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais сообщил, что союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:33

2024-01-08T09:33

2024-01-08T09:33

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Pais сообщил, что союзники не просят Киев вести переговоры с Россией о замораживании конфликта. "Наши союзники не просят нас вести переговоры с Россией о замораживании войны... Это не то, что кто-то может осмелиться положить на стол как вариант", - заявил он в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, предлагал ли кто-нибудь из союзников заморозить конфликт с Россией. По словам Кулебы, Украина должна быть вопросом единства, а не разделения. Глава МИД Украины утверждает, что российские власти не хотят "ни замороженного конфликта, ни мира". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918104971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, дмитрий кулеба, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф