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Кулеба заявил, что у Киева нет плана на случай прекращения помощи от ЕС - РИА Новости, 08.01.2024
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09:26 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920122696.html
Кулеба заявил, что у Киева нет плана на случай прекращения помощи от ЕС
Кулеба заявил, что у Киева нет плана на случай прекращения помощи от ЕС - РИА Новости, 08.01.2024
Кулеба заявил, что у Киева нет плана на случай прекращения помощи от ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза не... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:26
2024-01-08T09:26
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
европа
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза не поступит. "У нас нет плана Б. Со стороны вы можете видеть и думать по-другому, вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но здесь внутри, мы должны направить всю нашу энергию и интеллектуальную мощь на одно: чтобы план А сработал", - заявил Кулеба в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, есть ли Украины запасной план на случай, если средства от ЕС не поступят. Глава МИД Украина подчеркнул, что если помощь от стран ЕС задержится, то украинскому министерству финансов придется "продемонстрировать мастерство управления". Кулеба также утверждает, что Украина 100% получит замороженные российские активы и их будет достаточно, чтобы справиться с восстановлением страны. "По нашим оценкам, общая сумма замороженных активов составляет более 80% наших потребностей в восстановлении", - заявил глава МИД Украины. На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс. Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
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украина, дмитрий кулеба, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, европа
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Европа
Кулеба заявил, что у Киева нет плана на случай прекращения помощи от ЕС

Кулеба: у Киева нет запасного плана на случай, если финпомощь от ЕС не поступит

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью испанской газете Pais, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза не поступит.
"У нас нет плана Б. Со стороны вы можете видеть и думать по-другому, вы можете говорить о планах А, Б и В, публиковать статьи и аналитические материалы, но здесь внутри, мы должны направить всю нашу энергию и интеллектуальную мощь на одно: чтобы план А сработал", - заявил Кулеба в интервью испанской газете Pais, отвечая на вопрос, есть ли Украины запасной план на случай, если средства от ЕС не поступят.
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Глава МИД Украина подчеркнул, что если помощь от стран ЕС задержится, то украинскому министерству финансов придется "продемонстрировать мастерство управления". Кулеба также утверждает, что Украина 100% получит замороженные российские активы и их будет достаточно, чтобы справиться с восстановлением страны.
"По нашим оценкам, общая сумма замороженных активов составляет более 80% наших потребностей в восстановлении", - заявил глава МИД Украины.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс.
Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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