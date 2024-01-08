https://ria.ru/20240108/ukraina-1920121175.html
В Крыму назвали распад Украины неизбежным
В Крыму назвали распад Украины неизбежным - РИА Новости, 08.01.2024
В Крыму назвали распад Украины неизбежным
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что распад Украины неизбежен так же, как и возращение ее исторически русских земель обратно в состав... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:07
2024-01-08T09:07
2024-01-08T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что распад Украины неизбежен так же, как и возращение ее исторически русских земель обратно в состав России. Ранее британское издание Daily Express сообщило, что политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией "подконтрольную ей часть территорий". "Возможно, конфликт будет переведён из горячей в более привычную - холодную - фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убеждён, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемые "подконтрольная часть территории", иными словами - та часть бывшей Украины, которая нашими войсками уже освобождена", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта между Западом и Россией будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения, кто продемонстрирует превосходящую государственную мощь. "До развязывания этого конфликта очевидным казалось полное и подавляющее преимущество коллективного Запада. Но через почти два года активного вооружённого противостояния выясняется, что вся хваленая западная экономика не в состоянии обеспечить нанятую Западом ВСУ боеприпасами, вползает в рецессию. Да и украинцы - наемники Запада, его пушечное мясо, заканчиваются", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1915549717.html
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в мире, украина, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Константинов
В Крыму назвали распад Украины неизбежным
Глава парламента Крыма Константинов назвал распад Украины неизбежным
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что распад Украины неизбежен так же, как и возращение ее исторически русских земель обратно в состав России.
Ранее британское издание Daily Express сообщило, что политики в США понимают, что ради достижения мира на Украине страну придется разделить, оставив за Россией "подконтрольную ей часть территорий".
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"Возможно, конфликт будет переведён из горячей в более привычную - холодную - фазу. И тогда Запад предложит некий приемлемый для нас компромисс по распределению территории бывшей Украины. Распад Украины неизбежен, и убеждён, что план по урегулированию конфликта должен предусматривать для нас возращение исторически русских земель обратно в состав России. То есть гораздо большие территориальные приобретения, чем так называемые "подконтрольная часть территории", иными словами - та часть бывшей Украины, которая нашими войсками уже освобождена", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, варианты разрешения украинского конфликта между Западом и Россией
будут зависеть от того, у кого окажется больше стратегического терпения, кто продемонстрирует превосходящую государственную мощь.
"До развязывания этого конфликта очевидным казалось полное и подавляющее преимущество коллективного Запада. Но через почти два года активного вооружённого противостояния выясняется, что вся хваленая западная экономика не в состоянии обеспечить нанятую Западом ВСУ
боеприпасами, вползает в рецессию. Да и украинцы - наемники Запада, его пушечное мясо, заканчиваются", - подчеркнул глава парламента.
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