https://ria.ru/20240108/ukraina-1920120126.html

Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине

Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине - РИА Новости, 08.01.2024

Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине

Берлин оплачивает 50 процентов всей помощи ЕС Киеву, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T08:56

2024-01-08T08:56

2024-01-08T08:56

специальная военная операция на украине

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евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Берлин оплачивает 50 процентов всей помощи ЕС Киеву, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии. "На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Мы принимаем на себя ответственность, потому что знаем, что поставлено на карту", — утверждает он. Линднер призвал разделить поддержку конфликта на Украине внутри Европы. Он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ. Кроме того, немецкая экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае и повышения процентных ставок. В Минобороны России ранее заявили, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240105/germaniya-1919765068.html

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в мире, украина, германия, россия, кристиан линднер, евросоюз, вооруженные силы украины