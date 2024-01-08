Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине
Глава Минфина Германии Линднер: Берлин оплачивает 50% помощи ЕС Украине
© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Берлин оплачивает 50 процентов всей помощи ЕС Киеву, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.
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"На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Мы принимаем на себя ответственность, потому что знаем, что поставлено на карту", — утверждает он.
Линднер призвал разделить поддержку конфликта на Украине внутри Европы.
Он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ. Кроме того, немецкая экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае и повышения процентных ставок.
В Минобороны России ранее заявили, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.
Он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ. Кроме того, немецкая экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае и повышения процентных ставок.
В Минобороны России ранее заявили, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.