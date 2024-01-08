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Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920120126.html
Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине
Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине - РИА Новости, 08.01.2024
Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине
Берлин оплачивает 50 процентов всей помощи ЕС Киеву, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:56
2024-01-08T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
кристиан линднер
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Берлин оплачивает 50 процентов всей помощи ЕС Киеву, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии. "На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Мы принимаем на себя ответственность, потому что знаем, что поставлено на карту", — утверждает он. Линднер призвал разделить поддержку конфликта на Украине внутри Европы. Он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ. Кроме того, немецкая экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае и повышения процентных ставок. В Минобороны России ранее заявили, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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в мире, украина, германия, россия, кристиан линднер, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Кристиан Линднер, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Министр ФРГ сделал шокирующее заявление о России и Украине

Глава Минфина Германии Линднер: Берлин оплачивает 50% помощи ЕС Украине

© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Берлин оплачивает 50 процентов всей помощи ЕС Киеву, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии.
«

"На данный момент Германия оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине. Мы принимаем на себя ответственность, потому что знаем, что поставлено на карту", — утверждает он.
Линднер призвал разделить поддержку конфликта на Украине внутри Европы.

Он признал, что санкции против России спровоцировали рост цен на нефть и газ. Кроме того, немецкая экономика столкнулась с серьезными проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае и повышения процентных ставок.

В Минобороны России ранее заявили, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, с начала спецоперации они потратили уже более 200 миллиардов долларов. ВСУ передали свыше 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, около 5220 единиц бронетанкового вооружения и более 23 тысяч беспилотников.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияКристиан ЛинднерЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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