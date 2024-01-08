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Армия обороны Израиля заявила о поражении места пуска ракеты в Ливане
Армия обороны Израиля заявила о поражении места пуска ракеты в Ливане - РИА Новости, 08.01.2024
Армия обороны Израиля заявила о поражении места пуска ракеты в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ударила по месту пуска противотанковой ракеты в Ливане, ранее запущенной на север страны. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:22
2024-01-08T17:22
2024-01-08T17:22
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что ударила по месту пуска противотанковой ракеты в Ливане, ранее запущенной на север страны. Как сообщила армия, в понедельник из Ливана была выпущена противотанковая ракета в сторону района Хар-Дов на севере страны. Отмечается, что ЦАХАЛ в ответ нанес удар по источнику запуска, а также по другим участкам на территории Ливана. "В результате запуска ракеты (из Ливана - ред.) солдат ЦАХАЛ получил легкое ранение. Его госпитализировали", - говорится в сообщении армии. ЦАХАЛ также сообщил, что истребитель ВВС Израиля недавно нанес удары по Ливану, в ходе которых был поражен объект военной структуры ливанского движения "Хезболлах". Армия также подчеркнула, что перехватила воздушную цель, проникшую с территории Ливана. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районах города Кирьят-Шмона и долины Хула (на севере Израиля - ред.), <...> система воздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, проникшую с территории Ливана", - добавила армия.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля заявила о поражении места пуска ракеты в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударе по месту пуска противотанковой ракеты в Ливане