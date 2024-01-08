https://ria.ru/20240108/udar-1920145006.html

Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам

Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам - РИА Новости, 08.01.2024

Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам

Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по военным и промышленным объектам на Украине, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:06

2024-01-08T13:06

2024-01-08T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

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россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по военным и промышленным объектам на Украине, говорится в сообщении Минобороны."Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Кроме того, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и по 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, они поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах.Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что удары наносились по объектам критической, гражданской инфраструктуры, промышленным и военным. Что именно стало целью, он не уточнил.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920128854.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)