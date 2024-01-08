Рейтинг@Mail.ru
Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 08.01.2024 (обновлено: 13:51 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/udar-1920145006.html
Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам
Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам - РИА Новости, 08.01.2024
Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам
Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по военным и промышленным объектам на Украине, говорится в сообщении... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:06
2024-01-08T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778984813_0:0:5206:2928_1920x0_80_0_0_5733e329e2419a4bcc819bfd231e586a.jpg
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по военным и промышленным объектам на Украине, говорится в сообщении Минобороны."Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Кроме того, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и по 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, они поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах.Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что удары наносились по объектам критической, гражданской инфраструктуры, промышленным и военным. Что именно стало целью, он не уточнил.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920128854.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731268443_0:0:2974:2231_1920x0_80_0_0_89625273ff6f31b552eda1f4a7390329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Россия нанесла удар "Кинжалами" по украинским военным объектам

Минобороны: ВС России применили гиперзвуковое оружие против объектов ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" по военным и промышленным объектам на Украине, говорится в сообщении Минобороны.
«
"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Кроме того, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и по 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, они поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.
Утром по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась более двух часов. Местные власти и СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепропетровске, Хмельницком и других городах.
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов
Вчера, 10:25
Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что удары наносились по объектам критической, гражданской инфраструктуры, промышленным и военным. Что именно стало целью, он не уточнил.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре.
По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала