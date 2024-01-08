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ЦИК Азербайджана сформировал в Карабахе избиркомы для президентских выборов - РИА Новости, 08.01.2024
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11:47 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/tsik-1920136384.html
ЦИК Азербайджана сформировал в Карабахе избиркомы для президентских выборов
ЦИК Азербайджана сформировал в Карабахе избиркомы для президентских выборов - РИА Новости, 08.01.2024
ЦИК Азербайджана сформировал в Карабахе избиркомы для президентских выборов
ЦИК Азербайджана в связи с внеочередными президентскими выборами сформировал в Карабахе участковые избирательные комиссии, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:47
2024-01-08T11:47
в мире
азербайджан
ильхам алиев
мазахир панахов
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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. ЦИК Азербайджана в связи с внеочередными президентскими выборами сформировал в Карабахе участковые избирательные комиссии, заявил журналистам председатель Центризбиркома Мазахир Панахов. "В связи с внеочередными президентскими выборами на освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии. Эти избирательные участки оснащены необходимым оборудованием. Работа там уже практически завершена. Проделанная там работа может служить примером для избирательных участков в других регионах страны", - сказал он. В начале декабря действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет. В последний раз президентские выборы в стране проводились весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год. В конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики. При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, мазахир панахов
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Мазахир Панахов
ЦИК Азербайджана сформировал в Карабахе избиркомы для президентских выборов

ЦИК Азербайджана сформировал в Карабахе избиркомы для выборов президента страны

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Степанакерт
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. ЦИК Азербайджана в связи с внеочередными президентскими выборами сформировал в Карабахе участковые избирательные комиссии, заявил журналистам председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.
«
"В связи с внеочередными президентскими выборами на освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии. Эти избирательные участки оснащены необходимым оборудованием. Работа там уже практически завершена. Проделанная там работа может служить примером для избирательных участков в других регионах страны", - сказал он.
В начале декабря действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев объявил о проведении внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет. В последний раз президентские выборы в стране проводились весной 2018 года, следующие были запланированы на 2025 год.
В конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики. При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.
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В миреАзербайджанИльхам АлиевМазахир Панахов
 
 
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