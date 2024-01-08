https://ria.ru/20240108/tramp-1920174748.html

Трамп поставил ультиматум Байдену, потребовав право на неприкосновенность

Трамп поставил ультиматум Байдену, потребовав право на неприкосновенность - РИА Новости, 08.01.2024

Трамп поставил ультиматум Байдену, потребовав право на неприкосновенность

Бывший президент США Дональд Трамп грозит преемнику Джо Байдену уголовными делами, если суд по жалобе политика не признает за главами государства право на... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:37

2024-01-08T17:37

2024-01-08T17:38

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афганистан

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп грозит преемнику Джо Байдену уголовными делами, если суд по жалобе политика не признает за главами государства право на неприкосновенность. "Если у меня не будет неприкосновенности, тогда у продажного Джо ее тоже не будет, а с вторжением через границу, сданным Афганистаном, не говоря уже о миллионах долларов иностранных денег, которые осели в его карманах, Джо созреет для уголовного обвинения. Используя минюст в качестве оружия против политического оппонента, меня, Джо открывает огромный ящик Пандоры", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп пообещал, что во вторник будет лично присутствовать на заседании апелляционного суда в Вашингтоне, чтобы доказать, что имел право на президентскую неприкосновенность и не может быть подвержен уголовному преследованию. "Я не участвовал в кампании, выборы давно закончились. Я искал мошенничество с голосованием и находил его, что было моей обязанностью, а также другими путями управлял страной", - подчеркнул Трамп. Верховный суд США ранее отклонил запрос прокуратуры об ускоренном рассмотрении вопроса о границах юридического иммунитета Трампа и его применимости к ряду инкриминируемых ему уголовных эпизодов. Спецпрокурор Джек Смит, как считается, пытался ускорить процесс о якобы имевшем место вмешательстве Трампа в избирательные процедуры, когда обратился в обход промежуточных инстанций в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли экс-президент иммунитетом от юридического преследования за деяния, относящиеся к периоду его пребывания в должности. Сам Трамп просил суд не соглашаться на ускорение процесса, который идет в федеральном суде Вашингтона и включает, помимо прочих эпизодов, штурм Капитолия толпой сторонников действовавшего на тот момент президента в попытке заблокировать законодательное утверждение электоральной победы его соперника-демократа Джо Байдена. Защита Трампа строится на том, что он, во-первых, как глава государства обладал юридическим иммунитетом и, во-вторых, реализовывал право на свободу слова, отказываясь признавать поражение на выборах. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240107/tramp-1920012373.html

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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, джо байден