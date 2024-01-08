https://ria.ru/20240108/torgovlya-1920136670.html

Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией

Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией - РИА Новости, 08.01.2024

Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией

Взаимная торговля России и Европы деградировала, и закрытие границы России с Финляндией — часть непродуманной политики ЕС, однако для нашей экономики это ущерба РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T11:49

2024-01-08T11:49

2024-01-08T17:53

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Взаимная торговля России и Европы деградировала, и закрытие границы России с Финляндией — часть непродуманной политики ЕС, однако для нашей экономики это ущерба не несет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов", — ответила она на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может отразиться на поставках российской продукции в другие страны. "Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика, это надо у финнов спрашивать", — подытожила Абрамченко. Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт — самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20:00 (21:.00 мск) 15 декабря до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники России соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html

https://ria.ru/20231227/finlyandiya-1918389276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, виктория абрамченко, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции