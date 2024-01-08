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Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией - РИА Новости, 08.01.2024
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11:49 08.01.2024 (обновлено: 17:53 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/torgovlya-1920136670.html
Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией
Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией - РИА Новости, 08.01.2024
Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией
Взаимная торговля России и Европы деградировала, и закрытие границы России с Финляндией — часть непродуманной политики ЕС, однако для нашей экономики это ущерба РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:49
2024-01-08T17:53
в мире
россия
финляндия
виктория абрамченко
евросоюз
европа
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Взаимная торговля России и Европы деградировала, и закрытие границы России с Финляндией — часть непродуманной политики ЕС, однако для нашей экономики это ущерба не несет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов", — ответила она на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может отразиться на поставках российской продукции в другие страны. "Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика, это надо у финнов спрашивать", — подытожила Абрамченко. Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт — самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20:00 (21:.00 мск) 15 декабря до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники России соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231228/finlyandiya-1918606394.html
https://ria.ru/20231227/finlyandiya-1918389276.html
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в мире, россия, финляндия, виктория абрамченко, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Россия, Финляндия, Виктория Абрамченко, Евросоюз, Европа, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Абрамченко ответила на вопрос о последствиях закрытия границы с Финляндией

Абрамченко: российская экономика не пострадает от деградации торговли с Европой

© Фото : ФТС России/TelegramПункт пропуска на границе России и Финляндии
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : ФТС России/Telegram
Пункт пропуска на границе России и Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Взаимная торговля России и Европы деградировала, и закрытие границы России с Финляндией — часть непродуманной политики ЕС, однако для нашей экономики это ущерба не несет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Это непродуманная политика Евросоюза, и для нас она никакого ущерба не несет. Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов", — ответила она на вопрос, как закрытие границы с Финляндией может отразиться на поставках российской продукции в другие страны.
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"Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика, это надо у финнов спрашивать", — подытожила Абрамченко.
Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт — самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20:00 (21:.00 мск) 15 декабря до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Россией, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники России соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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