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Россия больше никогда не повернется к Западу, заявил Титов - РИА Новости, 08.01.2024
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08:07 08.01.2024 (обновлено: 10:04 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/titov-1920116560.html
Россия больше никогда не повернется к Западу, заявил Титов
Россия больше никогда не повернется к Западу, заявил Титов - РИА Новости, 08.01.2024
Россия больше никогда не повернется к Западу, заявил Титов
Россия больше никогда не повернется к Западу, даже если Вашингтон и Брюссель снимут завтра все свои санкции, Запад – это уже пройденный этап, будущее... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T08:07
2024-01-08T10:04
в мире
санкции в отношении россии
россия
борис титов
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия больше никогда не повернется к Западу, даже если Вашингтон и Брюссель снимут завтра все свои санкции, Запад – это уже пройденный этап, будущее человечества лежит на Востоке, где с Москвой не только хотят дружить, но и развивать торгово-экономические отношения, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции, и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся. Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад", - сказал он. Дело, по его словам, "не в обиде или злопамятстве". "Просто Запад – это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества. Будущее его – это Восток, так называемый глобальный Юг, как принято говорить", - заметил собеседник агентства. Именно эти регионы, добавил уполномоченный, динамично развиваются сегодня, именно там сосредоточены мощные людские резервы, именно там рождаются новейшие технологии. "И именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения", - заключил Титов. Читайте полный текст интервью Бориса Титова &gt;&gt;
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в мире, санкции в отношении россии, россия, борис титов, сша
В мире, Санкции в отношении России, Россия, Борис Титов, США
Россия больше никогда не повернется к Западу, заявил Титов

Титов: РФ никогда не повернется к Западу, даже если США и ЕС снимут санкции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия больше никогда не повернется к Западу, даже если Вашингтон и Брюссель снимут завтра все свои санкции, Запад – это уже пройденный этап, будущее человечества лежит на Востоке, где с Москвой не только хотят дружить, но и развивать торгово-экономические отношения, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«
"Знаете, если даже представить, что Вашингтон и Брюссель завтра снимут с России все санкции, и вновь потянутся к нам, мы к Западу больше никогда не повернемся. Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад", - сказал он.
Дело, по его словам, "не в обиде или злопамятстве".
"Просто Запад – это уже пройденный этап. Это, если хотите, прошлое человечества. Будущее его – это Восток, так называемый глобальный Юг, как принято говорить", - заметил собеседник агентства.
Именно эти регионы, добавил уполномоченный, динамично развиваются сегодня, именно там сосредоточены мощные людские резервы, именно там рождаются новейшие технологии.
"И именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения", - заключил Титов.
Читайте полный текст интервью Бориса Титова >>
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Титов заявил, что Россия активно замещает "ножки Буша" в Китае
1 декабря 2023, 14:30
 
В миреСанкции в отношении РоссииРоссияБорис ТитовСША
 
 
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