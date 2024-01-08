https://ria.ru/20240108/terrorizm-1920207729.html

В США россиянин признал вину в попытке финансовой поддержки терроризма

В США россиянин признал вину в попытке финансовой поддержки терроризма - РИА Новости, 08.01.2024

В США россиянин признал вину в попытке финансовой поддержки терроризма

В США россиянин Мурат Курашев признал вину в попытке финансовой поддержки террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, заявили в американском минюсте. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T23:50

2024-01-08T23:50

2024-01-08T23:50

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ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. В США россиянин Мурат Курашев признал вину в попытке финансовой поддержки террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, заявили в американском минюсте. "Россиянин признал вину в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации… согласно судебным документам, Курашев пытался предоставить финансовую помощь "Хайят Тахрир аш-Шам"*, - говорится в сообщении. Согласно распространенному в понедельник заявлению, Курашев является 36-летним жителем города Сакраменто в штате Калифорния. Ему было предъявлено обвинение по одному эпизоду в попытке материальной помощи террористической организации. По данным властей, с июля 2020 года по февраль 2021 года россиянин использовал сервисы денежных переводов для отправки порядка 13 тысяч долларов двум курьерам, организации, занимавшейся сбором средств для "Хайят Тахрир аш-Шам"*. Также сообщается, что анализ социальных сетей и мобильных сообщений Курашева показал правоохранителям, что он "упоминал о желании присоединиться к боям в Сирии в качестве моджахеда и сожалел, что мог только оказывать финансовую поддержку". "Эти обсуждения ясно показывают, что Курашев был полностью в курсе экстремистской насильственной идеологии фандрайзера, его участия и работы от имени "Хайят Тахрир аш-Шам", - добавили в минюсте. Россиянину грозит в США до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов. Заседание суда, где будет вынесен приговор, запланировано на 18 марта. "Хайят Тахрир аш-Шам"* - одна из основных радикальных исламистских группировок, вовлеченных в гражданскую войну в Сирии. Создана в 2017 году на базе "Джабхат Фатх аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*). Сторонники "Хайят Тахрир аш-Шам"* неоднократно задерживались в России за подготовку терактов.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20230517/islamisty-1872341280.html

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в мире, россия, сша, сирия