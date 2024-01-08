https://ria.ru/20240108/tayvan-1920110709.html

Тайвань за сутки отследил девять воздушных судов армии КНР вблизи острова

Тайвань за сутки отследил девять воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 08.01.2024

Тайвань за сутки отследил девять воздушных судов армии КНР вблизи острова

Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову девяти воздушных судов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T06:13

2024-01-08T06:13

2024-01-08T06:14

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ПЕКИН, 8 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову девяти воздушных судов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также трех аэростатов КНР, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "По состоянию на 6.00 (1.00 мск - ред.) 8 января (вокруг Тайваня - ред.) были зафиксированы девять воздушных судов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Указано, что один противолодочный самолет Y-8 ASW китайской армии вошел в опознавательную зону ПВО острова. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Вместе с тем тайваньские военные зафиксировали два аэростата КНР в 11.54 (6.54 мск) и 12.35 (7.35 мск) воскресенья после того, как они пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива в 103 морских милях (190,75 километра) к западу и в 85 морских милях (157,42 километра) к северо-западу от города Цзилун на северо-востоке Тайваня. Третий аэростат был зафиксирован в 20.45 (15.45 мск) в 114 морских милях (211,12 километров) от города Пиндун на юге Тайваня. Воздушные шары двигались на высоте около 5,48 километра, 7,31 и 7,01 километра соответственно. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231030/tayvan-1906068903.html

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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире