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В Нижнем Тагиле проверят полицейского из-за высказывания об избиении детей - РИА Новости, 08.01.2024
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15:08 08.01.2024 (обновлено: 16:57 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/tagil-1920157368.html
В Нижнем Тагиле проверят полицейского из-за высказывания об избиении детей
В Нижнем Тагиле проверят полицейского из-за высказывания об избиении детей - РИА Новости, 08.01.2024
В Нижнем Тагиле проверят полицейского из-за высказывания об избиении детей
В Нижнем Тагиле начали проверку в отношении полковника полиции после его комментария об избиении детей, заявил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:08
2024-01-08T16:57
происшествия
россия
нижний тагил
валерий горелых
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв — РИА Новости. В Нижнем Тагиле начали проверку в отношении полковника полиции после его комментария об избиении детей, заявил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. "По итогам проверочных мероприятий действиям должностного лица будет дана правовая оценка. Кроме того, с автором комментария уже проведена профилактическая работа представителями управления по работе с личным составом областного полицейского главка. Сотрудник заверил, что впредь таких фактов с его стороны не повторится", — сказал он.Неделю назад в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" появилась сообщение о том, что два брата-пятиклассника избили мальчика и 11-летнюю девочку-сироту, а мать нападавших стояла рядом и снимала происходящее на видео. Правоохранители установили, что инцидент произошел 29 декабря напротив школы на улице Гвардейской. Девочка получила тяжелые травмы. По этому факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточняли в СК, к избиению причастны двое подростков из Азербайджана, следствие будет просить суд поместить их в центр временной изоляции. Позже под публикацией по этой теме в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" заместитель начальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков, на территории которого и произошло избиение детей, оставил комментарий: "Раздули из ничего чего". Реакция полицейского очень возмутила местных жителей, полицейский удалил комментарий, но ответы пользователей на него сохранились. По словам Горелых, пострадавшую девочку уже выписали из больницы, а ее обидчиков-одноклассников поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Как рассказал представитель ГУ МВД, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Кроме того, против отца и матери подростков возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании собственных детей.Проводится также проверка в отношении должностных лиц системы органов образования и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
https://ria.ru/20240104/konflikt-1919745536.html
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происшествия, россия, нижний тагил, валерий горелых, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Валерий Горелых, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Тагиле проверят полицейского из-за высказывания об избиении детей

МВД: в Нижнем Тагиле проверят полицейского из-за высказывания об избиении детей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв — РИА Новости. В Нижнем Тагиле начали проверку в отношении полковника полиции после его комментария об избиении детей, заявил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
"По итогам проверочных мероприятий действиям должностного лица будет дана правовая оценка. Кроме того, с автором комментария уже проведена профилактическая работа представителями управления по работе с личным составом областного полицейского главка. Сотрудник заверил, что впредь таких фактов с его стороны не повторится", — сказал он.
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Неделю назад в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" появилась сообщение о том, что два брата-пятиклассника избили мальчика и 11-летнюю девочку-сироту, а мать нападавших стояла рядом и снимала происходящее на видео.
Правоохранители установили, что инцидент произошел 29 декабря напротив школы на улице Гвардейской. Девочка получила тяжелые травмы. По этому факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как уточняли в СК, к избиению причастны двое подростков из Азербайджана, следствие будет просить суд поместить их в центр временной изоляции.
Позже под публикацией по этой теме в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" заместитель начальника отдела полиции № 19 Тарас Булгаков, на территории которого и произошло избиение детей, оставил комментарий: "Раздули из ничего чего". Реакция полицейского очень возмутила местных жителей, полицейский удалил комментарий, но ответы пользователей на него сохранились.
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По словам Горелых, пострадавшую девочку уже выписали из больницы, а ее обидчиков-одноклассников поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Как рассказал представитель ГУ МВД, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Кроме того, против отца и матери подростков возбудили административное дело о ненадлежащем воспитании собственных детей.
Проводится также проверка в отношении должностных лиц системы органов образования и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль.
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