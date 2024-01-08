https://ria.ru/20240108/t-80bvm-1920112551.html

Новые Т-80БВМ участвуют в боях на Запорожском направлении, сообщил танкист

Новые Т-80БВМ участвуют в боях на Запорожском направлении, сообщил танкист - РИА Новости, 08.01.2024

Новые Т-80БВМ участвуют в боях на Запорожском направлении, сообщил танкист

Недавно прибывшие в зону специальной военной операции на запорожское направление новые танки Т-80БВМ уже принимают участие в боях и получают высокую оценку от... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:04

2024-01-08T07:04

2024-01-08T07:04

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Недавно прибывшие в зону специальной военной операции на запорожское направление новые танки Т-80БВМ уже принимают участие в боях и получают высокую оценку от экипажей, рассказал командир танка с позывным "Ставрополь". "Танк получили новый, модернизированный танк Т-80БВМ с усиленной уже бронезащитой... Из закрытых огневых позиций стреляем, это очень эффективно. Танк новый, со второго снаряда кладет в "яблочко"... Технику на нем мы еще не уничтожали, не было цели еще, а вот опорные пункты и блиндажи уже уничтожили, подавляем огневые точки противника. Вот недавно вернулись из выезда, как вы видите, машина вся в грязи", - сказал журналистам командир танка. Он подчеркнул, что танки работают постоянно, поддерживая пехоту при штурмах, что не только обеспечивает огневое поражение целей, но и оказывает положительный эффект на моральное состояние штурмовых подразделений во время атаки. "По сегодняшней погоде и условиях, грязь и слякоть, зимы нет, этот танк будет проходимее, чем тот же Abrams, который тяжелее нашего танка на 35 тонн, и, естественно, маневренность у нас лучше. Танк Т-80БВМ даже маневренней среди всех наших танков. И по подвижности, и по скорости. Наши танки не застревают в грязи", - рассказал военный.

https://ria.ru/20231227/tank-1918359343.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность