https://ria.ru/20240108/swift-1920138564.html

Тегеран и Москва полностью отказались от SWIFT, заявил ЦБ Ирана

Тегеран и Москва полностью отказались от SWIFT, заявил ЦБ Ирана - РИА Новости, 08.01.2024

Тегеран и Москва полностью отказались от SWIFT, заявил ЦБ Ирана

Россия и Иран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь их банки могут осуществлять операции напрямую, заявил заместитель главы... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:07

2024-01-08T12:07

2024-01-08T13:44

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ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Россия и Иран соединили свои системы передачи финансовых сообщений, поэтому теперь их банки могут осуществлять операции напрямую, заявил заместитель главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими СМИ. "Мы соединили друг с другом системы передачи (финансовых - ред.) сообщений двух стран. Это значит, что банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи друг с другом и коммерческие банки обоих государств могут устанавливать друг с другом посреднические отношения. Экспортер может выставить российской стороне счет в риалах и получить по нему деньги от российских банков в Иране", - приводит слова Карими агентство Fars.Заместитель главы ЦБ Ирана также подчеркнул, что экспортеры обеих стран могут осуществлять сделки в своих национальных валютах. Днем ранее член исполнительного совета Фонда национального развития Ирана Хосейн Айвазлу заявил, что фонды национального благосостояния России и Ирана планируют создать совместные инвестиционные комитеты для реализации различных проектов в нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической и ряде других сфер. Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявлял в конце декабря, что валютное соглашение между Ираном и Россией, которое позволит вести торговлю в рублях и риалах, будет подписано в первом квартале 2024 года. На последней неделе 2023 года Фарзин посетил с двухдневным визитом Москву, где провел встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Отмечалось, что стороны по итогам встречи договорились открыть кредитную линию на сумму 6,5 миллиарда рублей для импорта Ираном необходимых товаров из России. Как сообщало агентство Tasnim со ссылкой на ЦБ Ирана, иранский банк Sepah открыл первый после восстановления минюстом США санкционного режима против исламской республики зарубежный аккредитив для импорта товаров из России.

https://ria.ru/20240107/investitsii-1920031530.html

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в мире, экономика, иран, россия, москва, эльвира набиуллина, swift