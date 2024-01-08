https://ria.ru/20240108/su-34-1920108018.html
Су-34 поразили на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ
Су-34 поразили на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Су-34 поразили на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ
Российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:06
2024-01-08T05:06
2024-01-08T07:37
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
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россия, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 поразили на Краснолиманском направлении укрепрайон ВСУ
Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.
«
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.
Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.
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