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По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет, пишут СМИ
По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет, пишут СМИ
Американская военная база у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T10:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская военная база у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Ракетный обстрел был осуществлен по американской базе на нефтяном месторождении "Аль-Омар", к востоку от Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что по базе США были выпущены 30 ракет, запуск осуществлялся с территории Сирии. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сирия, сша
По военной базе США на востоке Сирии выпустили 30 ракет, пишут СМИ
Al Mayadeen: военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу