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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на Донецком направлении, потери противника составили более 250 солдат,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:12
2024-01-08T13:12
2024-01-08T13:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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донецкая область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на Донецком направлении, потери противника составили более 250 солдат, а также два танка, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.В МО РФ уточнили, что общие потери противника на Донецком направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
торецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, торецк, клещеевка, донецкая область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Торецк, Клещеевка, Донецкая область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 250 военных и 2 танка