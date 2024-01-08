https://ria.ru/20240108/spetsoperatsiya-1920145753.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 08.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на Донецком направлении, потери противника составили более 250 солдат,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:12

2024-01-08T13:12

2024-01-08T13:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

торецк

клещеевка

донецкая область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад на Донецком направлении, потери противника составили более 250 солдат, а также два танка, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.В МО РФ уточнили, что общие потери противника на Донецком направлении составили более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

торецк

клещеевка

донецкая область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, торецк, клещеевка, донецкая область, донецкая народная республика