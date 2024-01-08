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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.01.2024
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T04:02
2024-01-08T04:02
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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России."Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - рассказали в ведомстве.Мотострелки уничтожили на подступах к линии обороны диверсионную группу противника, которая пыталась пройти по заминированной территории к наблюдательному посту, используя рельеф местности. "Противника заметили не сразу. Боевики ВСУ двигались в складке местности. Однако, мы создали хорошую систему обороны. Ночью группа ДРГ попыталась прорваться к нам. Парни встретили их достойно. Уничтожили головной порядок группы, вызвали огонь минометной батареи. Такое уже бывало. Их гонят к нам на укреплённые позиции. Не понятно, на что они могут вообще рассчитывать", - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Сатана".Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
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Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
Бойцы группировки войск "Запад" отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - рассказали в ведомстве.
Мотострелки уничтожили на подступах к линии обороны диверсионную группу противника, которая пыталась пройти по заминированной территории к наблюдательному посту, используя рельеф местности.
"Противника заметили не сразу. Боевики ВСУ двигались в складке местности. Однако, мы создали хорошую систему обороны. Ночью группа ДРГ попыталась прорваться к нам. Парни встретили их достойно. Уничтожили головной порядок группы, вызвали огонь минометной батареи. Такое уже бывало. Их гонят к нам на укреплённые позиции. Не понятно, на что они могут вообще рассчитывать", - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Сатана".
Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
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