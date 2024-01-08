https://ria.ru/20240108/spetsoperatsiya-1920105855.html

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.01.2024

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T04:02

2024-01-08T04:02

2024-01-08T04:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 янв - РИА Новости. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России."Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении", - рассказали в ведомстве.Мотострелки уничтожили на подступах к линии обороны диверсионную группу противника, которая пыталась пройти по заминированной территории к наблюдательному посту, используя рельеф местности. "Противника заметили не сразу. Боевики ВСУ двигались в складке местности. Однако, мы создали хорошую систему обороны. Ночью группа ДРГ попыталась прорваться к нам. Парни встретили их достойно. Уничтожили головной порядок группы, вызвали огонь минометной батареи. Такое уже бывало. Их гонят к нам на укреплённые позиции. Не понятно, на что они могут вообще рассчитывать", - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным "Сатана".Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

https://ria.ru/20240108/razvedchiki-1920104164.html

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вооруженные силы украины, россия