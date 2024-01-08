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Украина выйдет из соглашения СНГ по матпомощи участникам ВОВ - РИА Новости, 08.01.2024
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18:50 08.01.2024
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Украина выйдет из соглашения СНГ по матпомощи участникам ВОВ
Украина выйдет из соглашения СНГ по матпомощи участникам ВОВ - РИА Новости, 08.01.2024
Украина выйдет из соглашения СНГ по матпомощи участникам ВОВ
Правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде законопроект о выходе из соглашения с СНГ об установлении льгот и материальной помощи участникам Великой РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:50
2024-01-08T18:50
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде законопроект о выходе из соглашения с СНГ об установлении льгот и материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла военных лет и вдовам погибших воинов, сообщает в понедельник представитель кабмина страны в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов", - написал Мельничук, отметив, что соглашение "утратило актуальность". Документ был подписан 9 декабря 1994 года в Москве. Как отмечает Мельничук, указанный законопроект стал продолжением с 2014 года курса Украины на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и "неприсоединение ни к какому решению, принятому высшими органами СНГ".
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в мире, москва, украина, верховная рада украины, снг
В мире, Москва, Украина, Верховная Рада Украины, СНГ
Украина выйдет из соглашения СНГ по матпомощи участникам ВОВ

Украина выйдет из соглашения СНГ по льготам и матпомощи участникам ВОВ

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде законопроект о выходе из соглашения с СНГ об установлении льгот и материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла военных лет и вдовам погибших воинов, сообщает в понедельник представитель кабмина страны в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов", - написал Мельничук, отметив, что соглашение "утратило актуальность".
Документ был подписан 9 декабря 1994 года в Москве.
Как отмечает Мельничук, указанный законопроект стал продолжением с 2014 года курса Украины на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и "неприсоединение ни к какому решению, принятому высшими органами СНГ".
Киев - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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