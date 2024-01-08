https://ria.ru/20240108/smartfon-1920204116.html

Американец нашел смартфон, выпавший из самолета с оторванной дверью

Американец нашел смартфон, выпавший из самолета с оторванной дверью - РИА Новости, 08.01.2024

Американец нашел смартфон, выпавший из самолета с оторванной дверью

Американец сообщил, что обнаружил практически неповрежденный смартфон, который выпал из самолета авиакомпании Alaska Airlines, потерявшего дверь во время... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T22:47

2024-01-08T22:47

2024-01-08T22:47

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Американец сообщил, что обнаружил практически неповрежденный смартфон, который выпал из самолета авиакомпании Alaska Airlines, потерявшего дверь во время полета, сообщил в соцсети Х житель Орегона Шонатан Бейтс, который нашел аппарат после аварии. В пятницу, 5 января самолет Boeing 737-9, принадлежащий компании Alaska Airlines, совершил экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон, так как во время полета у воздушного судна вырвало секцию фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. "Все еще в авиарежиме, зарядка на половину батареи и открыт на странице с багажной квитанцией. Пережил падение с высоты 16000 футов (4,8 тысяч метров) совершенно целым и невредимым!", — написал американец. Бейтс сообщил о своей находке в Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), где ему сказали, что это уже второй найденный телефон с борта аварийного самолета. Ранее жителю Портленда удалось найти оторванную дверь, которая, по мнению NTSB, может дать ключевые подсказки для установления причины аварии. Эта часть самолета весом около 28,5 килограмма упала на задний двор его дома.

https://ria.ru/20240107/boeing-1920013396.html

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