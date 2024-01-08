СК возбудил дело из-за гибели семи человек в ДТП в Ставропольском крае
СК: возбуждено уголовное дело из-за гибели семи человек в ДТП на Ставрополье
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramДТП на 45 км автодороги "Новопавловск - Зольская - Пятигорск"
ДТП на 45 км автодороги "Новопавловск - Зольская - Пятигорск"
ПЯТИГОРСК, 8 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели шести пассажиров и водителя маршрутки, столкнувшейся с грузовиком в Предгорном округе Ставропольского края, сообщает СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что в понедельник около 14.00 мск на автодороге Новопавловск - Зольская - Пятигорск вблизи поселка Пятигорский водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли. Пассажир ГАЗели и водитель грузовика доставлены в больницу.
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"В Предгорном округе СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ) ...По указанию руководителя краевого управления СК России Иванова И.Н. расследование уголовного дела поручено следователям аппарата управления", – говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в краевом УГИБДД, за рулём пассажирской ГАЗели находился 63-летний житель Ессентуков, погибший не был злостным нарушителем правил дорожного движения. "Также установлено, что в маршрутке в момент ДТП находились девять пассажиров, из которых шесть пассажиров погибли и трое ранены", – говорится в сообщении региональной госавтоинспекции в Telegram-канале.