Американские БПЛА два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии
Кулить: США в Сирии два раза за сутки нарушили протоколы деконфликтации
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии дважды нарушила протоколы деконфликтации за сутки, а при атаках боевиков погиб сирийский военнослужащий, еще один ранен, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить.
По его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".
"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
Кроме того, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – три обстрела; в провинции Идлиб – пять обстрелов; в провинции Латакия – три обстрела.
"В результате минометного огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Басратун провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранения", - рассказал Кулить.
* Запрещенные в России террористические группировки