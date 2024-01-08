https://ria.ru/20240108/siriya-1920201187.html

Американские БПЛА два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Американские БПЛА два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 08.01.2024

Американские БПЛА два раза за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии дважды нарушила протоколы деконфликтации за сутки, а при атаках боевиков погиб сирийский военнослужащий, еще... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T22:12

2024-01-08T22:12

2024-01-08T22:12

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сирия

алеппо

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии дважды нарушила протоколы деконфликтации за сутки, а при атаках боевиков погиб сирийский военнослужащий, еще один ранен, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано два случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. По его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Кроме того, за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо – три обстрела; в провинции Идлиб – пять обстрелов; в провинции Латакия – три обстрела. "В результате минометного огня со стороны незаконных вооруженных формирований по позициям сирийских правительственных войск в районе населенного пункта Басратун провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранения", - рассказал Кулить.* Запрещенные в России террористические группировки

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20231225/ksir-1918040185.html

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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в мире, сирия, алеппо, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году