https://ria.ru/20240108/shok-1920103670.html

Японка осталась в шоке при виде Москвы

Японка осталась в шоке при виде Москвы - РИА Новости, 08.01.2024

Японка осталась в шоке при виде Москвы

Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от украшенной к праздникам Москве, отметив "дико" морозную погоду. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T02:52

2024-01-08T02:52

2024-01-08T02:52

москва

россия

роман вильфанд

евгений тишковец

гум

гидрометцентр

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от украшенной к праздникам Москве, отметив "дико" морозную погоду.Сибаяма, артистка балета, живущая в России более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала украшенную в Новому году столицу.На ролике она особо отметила морозную погоду: на улице, по ее словам, было "дико холодно", "дубак". "Этой зимой аномальная погода, вы уже заметили, что нет снега! Потому что в декабре было тепло, и вдруг пришел мороз: минус 15 и 20… Это называется мир мороза!" – отметила Сибаяма, выразив сожаление из-за отсутствия снега.Японка показала украшенные Лубянскую площадь, Центральный детский магазин на Лубянке, Театральную площадь и ЦУМ, рождественскую ярмарку на Красной площади, каток у ГУМа."В России летом <…> почти весь день светло. Зимой – наоборот, где-то в 16-17 часов вечера уходит солнце, поэтому темно. Но благодаря этой иллюминации город становится ярким! Небо темное, но в городе везде ярко, поэтому мое настроение поднимается. Я обожаю эту иллюминацию!" – рассказала она, отметив, что переживает эту чувство каждый год.Особо Сибаяма отметила новогоднюю елку возле Красной площади. "Как же красиво! Это самая большая елка в Москве", - рассказала девушка подписчикам.Как ранее рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально холодная погода, характерная для Таймыра и Ямала, сохранится в Москве до конца новогодних праздников. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, ночь с 3 на 4 января в столице была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса.

https://realty.ria.ru/20240103/selfi-1918461455.html

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москва, россия, роман вильфанд, евгений тишковец, гум, гидрометцентр