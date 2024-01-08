https://ria.ru/20240108/shok-1920103670.html
Японка осталась в шоке при виде Москвы
Японка осталась в шоке при виде Москвы - РИА Новости, 08.01.2024
Японка осталась в шоке при виде Москвы
Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от украшенной к праздникам Москве, отметив "дико" морозную погоду. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T02:52
2024-01-08T02:52
2024-01-08T02:52
москва
россия
роман вильфанд
евгений тишковец
гум
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918185784_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_01cb00dcc7afa452de86ae871adc7255.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от украшенной к праздникам Москве, отметив "дико" морозную погоду.Сибаяма, артистка балета, живущая в России более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала украшенную в Новому году столицу.На ролике она особо отметила морозную погоду: на улице, по ее словам, было "дико холодно", "дубак". "Этой зимой аномальная погода, вы уже заметили, что нет снега! Потому что в декабре было тепло, и вдруг пришел мороз: минус 15 и 20… Это называется мир мороза!" – отметила Сибаяма, выразив сожаление из-за отсутствия снега.Японка показала украшенные Лубянскую площадь, Центральный детский магазин на Лубянке, Театральную площадь и ЦУМ, рождественскую ярмарку на Красной площади, каток у ГУМа."В России летом <…> почти весь день светло. Зимой – наоборот, где-то в 16-17 часов вечера уходит солнце, поэтому темно. Но благодаря этой иллюминации город становится ярким! Небо темное, но в городе везде ярко, поэтому мое настроение поднимается. Я обожаю эту иллюминацию!" – рассказала она, отметив, что переживает эту чувство каждый год.Особо Сибаяма отметила новогоднюю елку возле Красной площади. "Как же красиво! Это самая большая елка в Москве", - рассказала девушка подписчикам.Как ранее рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, аномально холодная погода, характерная для Таймыра и Ямала, сохранится в Москве до конца новогодних праздников. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, ночь с 3 на 4 января в столице была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса.
https://realty.ria.ru/20240103/selfi-1918461455.html
https://ria.ru/20231027/veteran-1905526778.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918185784_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_fc456dee7cb127881eee7cb7620ceee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, роман вильфанд, евгений тишковец, гум, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Евгений Тишковец, ГУМ, Гидрометцентр
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Японка Марина Сибаяма рассказала о своих впечатлениях от украшенной к праздникам Москве, отметив "дико" морозную погоду.
Сибаяма, артистка балета, живущая в России
более десяти лет, решила показать подписчикам своего YouTube-канала
украшенную в Новому году столицу.
С медведем или в елочном шаре: лучшие места для новогодних селфи в Москве
На ролике она особо отметила морозную погоду: на улице, по ее словам, было "дико холодно", "дубак". "Этой зимой аномальная погода, вы уже заметили, что нет снега! Потому что в декабре было тепло, и вдруг пришел мороз: минус 15 и 20… Это называется мир мороза!" – отметила Сибаяма, выразив сожаление из-за отсутствия снега.
Японка показала украшенные Лубянскую площадь, Центральный детский магазин на Лубянке, Театральную площадь и ЦУМ, рождественскую ярмарку на Красной площади, каток у ГУМа
.
"В России летом <…> почти весь день светло. Зимой – наоборот, где-то в 16-17 часов вечера уходит солнце, поэтому темно. Но благодаря этой иллюминации город становится ярким! Небо темное, но в городе везде ярко, поэтому мое настроение поднимается. Я обожаю эту иллюминацию!" – рассказала она, отметив, что переживает эту чувство каждый год.
Особо Сибаяма отметила новогоднюю елку возле Красной площади. "Как же красиво! Это самая большая елка в Москве", - рассказала девушка подписчикам.
Как ранее рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд
, аномально холодная погода, характерная для Таймыра и Ямала, сохранится в Москве до конца новогодних праздников. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца
, ночь с 3 на 4 января в столице была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса.
Американский ветеран записал обращение из московского метро