https://ria.ru/20240108/semena-1920137639.html

Россиян предостерегли от покупки семян для рассады с необычными названиями

Россиян предостерегли от покупки семян для рассады с необычными названиями - РИА Новости, 08.01.2024

Россиян предостерегли от покупки семян для рассады с необычными названиями

Товар без яркого названия порой сложнее продать, не являются исключением и семена, которые предлагают магазины владельцам дач и приусадебных участков: такие... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T12:02

2024-01-08T12:02

2024-01-08T12:02

общество

ольга воронова

растения

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Товар без яркого названия порой сложнее продать, не являются исключением и семена, которые предлагают магазины владельцам дач и приусадебных участков: такие наименования бывают достаточно забавными, но иногда за ними кроется подделка - поэтому, чтобы не купить фальсификат, название на упаковке надо проверять в государственном реестре селекционных достижений, сообщили РИА Новости эксперты. Магазины предлагают огромный ассортимент семян, и пополняется он каждый год - ведь работа над созданием новых сортов и совершенствованием уже выведенных гибридов ведется постоянно. "Поэтому, чтобы подчеркнуть качества и отличаться от примелькавшихся названий, селекционеры дают маркетологам задание придумать название, которое вызвало бы отклик, которое обязательно запомнят", - говорит эксперт Союза садоводов Ольга Воронова. "Но иногда под такими яркими названиями кроются поддельные семена сомнительной всхожести, купленные навалом в других странах, их нужно продать. Поэтому не надо доверять красивым пакетикам и необычным названиям - всю информацию надо проверять в госреестре", - добавила она. Государственный реестр селекционных достижений РФ содержит информацию обо всех сортах растений и породах животных, зарегистрированных в РФ, его ведением занимается Госкомиссия по испытанию и охране селекционных достижений. Как выяснил корреспондент РИА Новости, семена сельхозкультур с необычными названиями в нем присутствуют - к примеру, гибрида томата "Жирдяй", а также огурца "Настоящий мужик", арбуза "Шуга бейби". Но не всегда так: на одном из сайтов в интернете упоминались "Борзая" белокочанная капуста и редис "Любовный треугольник" - их в госреестре нет. В целом необычные названия семян неудивительны, и порой это не только маркетинговый ход: многие гибриды созданы давно, и селекционеры постоянно работают с ними, улучшая качество. Это длительный процесс, и в некоторых случаях названия посвящаются близким и дорогим людям, даются в честь детей - например, капуста "Мишутка" - или жены, коллег и так далее, говорит доцент кафедры овощеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Марина Дыйканова. Порой, добавляет она, названия отражают свойства, присущие сорту: например, огурец "Киборг" устойчив к болезням и хорошо плодоносит, томат "Жирдяй" - округлой формы, томаты "Лимончелло" и "Наоми" - желтой и темной окраски, а арбуз "Шуга бейби" - маленький и сладкий. По именам создателей семена гибридов тоже называют - например, белокочанная капуста "Крюмон" - первые части фамилий российских селекционеров Анатолия Крючкова и Григория Монахоса, есть горох "Жегалова 112" и картофель "Лорх" (в честь Сергея Жегалова и Александра Лорха). Более простые варианты - по географическому названию: томаты "Грибовские", огурцы "Муромские", брюква "Красносельская". Но словосочетания "самый ранний", "самый урожайный" в названиях упоминать не рекомендуется, заметила эксперт; эти отличия описываются в характеристике сорта после апробации.

https://ria.ru/20230301/rassada-1854995969.html

https://ria.ru/20230424/shtrafy-1867356226.html

https://ria.ru/20220426/semyana-1785496958.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ольга воронова, растения