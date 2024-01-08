https://ria.ru/20240108/samolet-1920170010.html

Самолет Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления, пишут СМИ

Самолет Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024

Самолет Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления, пишут СМИ

Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, вылетевший из Манчестера на Барбадос, был вынужден вернуться в аэропорт из-за задымления в кабине пилота,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T17:05

2024-01-08T17:05

2024-01-08T17:05

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, вылетевший из Манчестера на Барбадос, был вынужден вернуться в аэропорт из-за задымления в кабине пилота, сообщает газета Independent. "Рейс Virgin Atlantic, направлявшийся на Барбадос, был вынужден приземлиться в аэропорту Манчестера после того, как кабина пилота, по сообщениям, наполнилась дымом", - пишет газета. Отмечается, что самолет был вынужден направиться обратно в аэропорт уже через 20 минут после вылета. Посадка прошла в штатном режиме, в аэропорту самолет ждали пожарные. По данным газеты, в авиакомпании Virgin Atlantic объяснили инцидент "технической проблемой".

https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, манчестер, барбадос, virgin atlantic, великобритания