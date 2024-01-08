https://ria.ru/20240108/samolet-1920170010.html
Самолет Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления, пишут СМИ
Самолет Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
Самолет Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления, пишут СМИ
Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, вылетевший из Манчестера на Барбадос, был вынужден вернуться в аэропорт из-за задымления в кабине пилота,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T17:05
2024-01-08T17:05
2024-01-08T17:05
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, вылетевший из Манчестера на Барбадос, был вынужден вернуться в аэропорт из-за задымления в кабине пилота, сообщает газета Independent. "Рейс Virgin Atlantic, направлявшийся на Барбадос, был вынужден приземлиться в аэропорту Манчестера после того, как кабина пилота, по сообщениям, наполнилась дымом", - пишет газета. Отмечается, что самолет был вынужден направиться обратно в аэропорт уже через 20 минут после вылета. Посадка прошла в штатном режиме, в аэропорту самолет ждали пожарные. По данным газеты, в авиакомпании Virgin Atlantic объяснили инцидент "технической проблемой".
https://ria.ru/20240104/samolet-1919687509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манчестер, барбадос, virgin atlantic, великобритания
В мире, Манчестер, Барбадос, Virgin Atlantic, Великобритания
Самолет Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления, пишут СМИ
Independent: борт Virgin Atlantic вернулся в Манчестер из-за задымления в кабине