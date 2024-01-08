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СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек - РИА Новости, 08.01.2024
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03:16 08.01.2024
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СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек
СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек
Самолет разбился на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает газета Tiempo. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T03:16
2024-01-08T03:16
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолет разбился на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает газета Tiempo. "В Вальедупаре разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, на борту самолета было шесть человек. Причины крушения расследуются. "Пожарные были оповещены о чрезвычайном происшествии звонком. Прибыв на место, они обнаружили несколько пострадавших, которые были немедленно доставлены в медицинские учреждения города", - подчеркивает газета.
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колумбия, в мире
Колумбия, В мире
СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек

Tiempo: при крушении самолета в Колумбии погиб человек, несколько пострадали

© РИА Новости / Чернощек А | Перейти в медиабанкСанта-Фе-де-Богота. Столица Колумбии
Санта-Фе-де-Богота. Столица Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Чернощек А
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Санта-Фе-де-Богота. Столица Колумбии
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолет разбился на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает газета Tiempo.
«
"В Вальедупаре разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, на борту самолета было шесть человек. Причины крушения расследуются.
"Пожарные были оповещены о чрезвычайном происшествии звонком. Прибыв на место, они обнаружили несколько пострадавших, которые были немедленно доставлены в медицинские учреждения города", - подчеркивает газета.
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