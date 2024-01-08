https://ria.ru/20240108/samolet-1920104858.html

СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек

СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: при крушении самолета на севере Колумбии погиб человек

Самолет разбился на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает газета Tiempo. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T03:16

2024-01-08T03:16

2024-01-08T03:16

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в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Самолет разбился на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали, сообщает газета Tiempo. "В Вальедупаре разбился самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента. При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, на борту самолета было шесть человек. Причины крушения расследуются. "Пожарные были оповещены о чрезвычайном происшествии звонком. Прибыв на место, они обнаружили несколько пострадавших, которые были немедленно доставлены в медицинские учреждения города", - подчеркивает газета.

https://ria.ru/20240106/akter-1919891623.html

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