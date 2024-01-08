https://ria.ru/20240108/saldo-1920207493.html

Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области

Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области - РИА Новости, 08.01.2024

Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области

Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T23:44

2024-01-08T23:44

2024-01-08T23:44

херсонская область

владимир сальдо

россети

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением проводов линий электропередачи, полностью ликвидировать аварии планируется во вторник, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет ее устранение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, информировал ранее Сальдо. По сообщению губернатора, обесточенными в Херсонской области остаются Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа, не работают телевидение и радио. Причина обесточивания - прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя, отметил он. "Бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей ведут аварийные ремонтные работы, которые осложняются сильным ветром и оледенением проводов. Несмотря на это, энергетики прилагают максимальные усилия. Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231218/plotina-1916386935.html

https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, россети, происшествия