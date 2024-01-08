Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/saldo-1920207493.html
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области - РИА Новости, 08.01.2024
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области
Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T23:44
2024-01-08T23:44
херсонская область
владимир сальдо
россети
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916227368_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70d2be6dfdcc422f2bc0368884e0ddcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением проводов линий электропередачи, полностью ликвидировать аварии планируется во вторник, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет ее устранение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, информировал ранее Сальдо. По сообщению губернатора, обесточенными в Херсонской области остаются Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа, не работают телевидение и радио. Причина обесточивания - прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя, отметил он. "Бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей ведут аварийные ремонтные работы, которые осложняются сильным ветром и оледенением проводов. Несмотря на это, энергетики прилагают максимальные усилия. Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231218/plotina-1916386935.html
https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916227368_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3dc7b43d452224fc46bdf711df970e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, россети, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россети, Происшествия
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области

Сальдо: ветер и обледенение осложняют восстановление света в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением проводов линий электропередачи, полностью ликвидировать аварии планируется во вторник, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет ее устранение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, информировал ранее Сальдо.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины
18 декабря 2023, 05:32
По сообщению губернатора, обесточенными в Херсонской области остаются Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа, не работают телевидение и радио. Причина обесточивания - прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя, отметил он.
"Бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей ведут аварийные ремонтные работы, которые осложняются сильным ветром и оледенением проводов. Несмотря на это, энергетики прилагают максимальные усилия. Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин рассказал о результатах в восстановлении Донбасса
7 января, 18:10
 
Херсонская областьВладимир СальдоРоссетиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала