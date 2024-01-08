https://ria.ru/20240108/saldo-1920207493.html
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области - РИА Новости, 08.01.2024
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области
Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T23:44
2024-01-08T23:44
2024-01-08T23:44
херсонская область
владимир сальдо
россети
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916227368_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_70d2be6dfdcc422f2bc0368884e0ddcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергоснабжения в нескольких муниципальных округах Херсонской области осложняются сильным ветром и обледенением проводов линий электропередачи, полностью ликвидировать аварии планируется во вторник, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, идет ее устранение, возможны перебои с мобильной связью и интернетом, информировал ранее Сальдо. По сообщению губернатора, обесточенными в Херсонской области остаются Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа, не работают телевидение и радио. Причина обесточивания - прекращение подачи электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя, отметил он. "Бригады Херсоноблэнерго и специалисты Россетей ведут аварийные ремонтные работы, которые осложняются сильным ветром и оледенением проводов. Несмотря на это, энергетики прилагают максимальные усилия. Ожидаем, что часть потребителей получит свет до окончания текущих суток. Полностью электроснабжение области планируется восстановить завтра", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231218/plotina-1916386935.html
https://ria.ru/20240107/vosstanovlenie-1920073280.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916227368_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3dc7b43d452224fc46bdf711df970e18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, россети, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россети, Происшествия
Сальдо рассказал о сложностях при восстановлении света в Херсонской области
Сальдо: ветер и обледенение осложняют восстановление света в Херсонской области