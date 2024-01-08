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Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина - РИА Новости, 08.01.2024
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14:37 08.01.2024 (обновлено: 16:54 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/rybin-1920153400.html
Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина
Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина - РИА Новости, 08.01.2024
Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина
Журналист Александр Рыбин, которого нашли мертвым в Ростовской области, по предварительным данным, скончался от болезни сердца, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:37
2024-01-08T16:54
происшествия
красносулинский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Журналист Александр Рыбин, которого нашли мертвым в Ростовской области, по предварительным данным, скончался от болезни сердца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Журналиста Александра Рыбина нашли мертвым вчера рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что осмотр тела выявил, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при мужчине. Это свидетельствует, что смерть не носила криминальный характер."В результате вскрытия установлена причина смерти: кардиомиопатия", — сказал источник.Рыбин, согласно открытым источникам, долгое время был внештатным автором "Ленты.ру", а также работал в издании "Рабкор". В сферу его интересов входили события на Ближнем Востоке и в Африке.
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происшествия, красносулинский район, ростовская область
Происшествия, Красносулинский район, Ростовская область
Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина

Причиной смерти журналиста "Ленты.ру" Рыбина стала болезнь сердца

© РабкорЖурналист Александр Рыбин
Журналист Александр Рыбин
© Рабкор
Журналист Александр Рыбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Журналист Александр Рыбин, которого нашли мертвым в Ростовской области, по предварительным данным, скончался от болезни сердца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"Журналиста Александра Рыбина нашли мертвым вчера рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что осмотр тела выявил, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при мужчине. Это свидетельствует, что смерть не носила криминальный характер.
"В результате вскрытия установлена причина смерти: кардиомиопатия", — сказал источник.
Рыбин, согласно открытым источникам, долгое время был внештатным автором "Ленты.ру", а также работал в издании "Рабкор". В сферу его интересов входили события на Ближнем Востоке и в Африке.
 
ПроисшествияКрасносулинский районРостовская область
 
 
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