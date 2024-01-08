https://ria.ru/20240108/rybin-1920153400.html

Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина

Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина - РИА Новости, 08.01.2024

Источник сообщил подробности о гибели журналиста "Ленты.ру" Рыбина

Журналист Александр Рыбин, которого нашли мертвым в Ростовской области, по предварительным данным, скончался от болезни сердца, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:37

2024-01-08T14:37

2024-01-08T16:54

происшествия

красносулинский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Журналист Александр Рыбин, которого нашли мертвым в Ростовской области, по предварительным данным, скончался от болезни сердца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Журналиста Александра Рыбина нашли мертвым вчера рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что осмотр тела выявил, что все личные вещи, ценности и банковские карты остались при мужчине. Это свидетельствует, что смерть не носила криминальный характер."В результате вскрытия установлена причина смерти: кардиомиопатия", — сказал источник.Рыбин, согласно открытым источникам, долгое время был внештатным автором "Ленты.ру", а также работал в издании "Рабкор". В сферу его интересов входили события на Ближнем Востоке и в Африке.

красносулинский район

ростовская область

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2024

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происшествия, красносулинский район, ростовская область