https://ria.ru/20240108/rubl-1920099003.html

Назван день, когда рубль вырвется вверх

Назван день, когда рубль вырвется вверх - РИА Новости, 08.01.2024

Назван день, когда рубль вырвется вверх

Валютные торги в праздники происходят без резких движений, однако после 9 января все может измениться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T02:17

2024-01-08T02:17

2024-01-08T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владислав антонов (аналитик)

bitriver

динамика курсов валют

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Валютные торги в праздники происходят без резких движений, однако после 9 января все может измениться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что в начале этого года был запрещен арест активов, находящихся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Речь идет о средствах, вложенных в российские ценные бумаги. Новость станет позитивной для рынка, уверен аналитик.Кроме того, с началом рабочей недели экспортеры снова будут продавать валютную выручку, а Банк России приступит к продажам валюты в рамках своих операций. Как только инвесторы и трейдеры полностью вернутся на рынок, рубль может укрепиться до 88,90 рублей за доллар, заключил Антонов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, динамика курсов валют