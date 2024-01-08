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Назван день, когда рубль вырвется вверх - РИА Новости, 08.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:17 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/rubl-1920099003.html
Назван день, когда рубль вырвется вверх
Назван день, когда рубль вырвется вверх - РИА Новости, 08.01.2024
Назван день, когда рубль вырвется вверх
Валютные торги в праздники происходят без резких движений, однако после 9 января все может измениться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T02:17
2024-01-08T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
динамика курсов валют
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Валютные торги в праздники происходят без резких движений, однако после 9 января все может измениться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что в начале этого года был запрещен арест активов, находящихся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Речь идет о средствах, вложенных в российские ценные бумаги. Новость станет позитивной для рынка, уверен аналитик.Кроме того, с началом рабочей недели экспортеры снова будут продавать валютную выручку, а Банк России приступит к продажам валюты в рамках своих операций. Как только инвесторы и трейдеры полностью вернутся на рынок, рубль может укрепиться до 88,90 рублей за доллар, заключил Антонов.
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экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Динамика курсов валют
Назван день, когда рубль вырвется вверх

Аналитик Антонов спрогнозировал укрепление рубля после праздников

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Валютные торги в праздники происходят без резких движений, однако после 9 января все может измениться, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он напомнил, что в начале этого года был запрещен арест активов, находящихся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Речь идет о средствах, вложенных в российские ценные бумаги. Новость станет позитивной для рынка, уверен аналитик.
Кроме того, с началом рабочей недели экспортеры снова будут продавать валютную выручку, а Банк России приступит к продажам валюты в рамках своих операций. Как только инвесторы и трейдеры полностью вернутся на рынок, рубль может укрепиться до 88,90 рублей за доллар, заключил Антонов.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладислав Антонов (аналитик)BitRiverДинамика курсов валют
 
 
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