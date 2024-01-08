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На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ

На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ

Российские военные за минувшие сутки пресекли шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T05:02

2024-01-08T05:02

2024-01-08T05:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки пресекли шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. <…> В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков. Пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной групп", - сказал он.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф