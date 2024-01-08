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На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/rotatsii-1920107417.html
На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ
На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ
Российские военные за минувшие сутки пресекли шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:02
2024-01-08T05:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки пресекли шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. &lt;…&gt; В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков. Пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной групп", - сказал он.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Южнодонецком направлении сорваны шесть попыток ротации ВСУ

Российские силы сорвали шесть попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки пресекли шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Восток" Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении. <…> В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков. Пресечены действия двух разведывательных и одной инженерной групп", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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