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Россия переиграла Запад на неожиданном фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
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11:15 08.01.2024 (обновлено: 12:38 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/rossiya-1920133333.html
Россия переиграла Запад на неожиданном фронте, пишут СМИ
Россия переиграла Запад на неожиданном фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2024
Россия переиграла Запад на неожиданном фронте, пишут СМИ
Несмотря на многочисленные санкции и ограничения, российская экономика продолжает эффективно функционировать, пишет La Nouvelle Tribune. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T11:15
2024-01-08T12:38
россия
москва
сша
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Несмотря на многочисленные санкции и ограничения, российская экономика продолжает эффективно функционировать, пишет La Nouvelle Tribune."В технологическом секторе Россия остается эталоном. &lt;…&gt; Более того, даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться", — говорится в публикации.Особенно высоко они ценятся в Южной Америке и Африке, уточняет автор.На сегодняшний день в России запущено множество технологических проектов, некоторые из которых можно назвать революционными, что укрепляет влияние страны за рубежом, полагает он.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915377359.html
https://ria.ru/20240108/titov-1920116560.html
россия
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россия, москва, сша, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Россия переиграла Запад на неожиданном фронте, пишут СМИ

Nouvelle Tribune: санкции не помешали росту технологического экспорта из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Несмотря на многочисленные санкции и ограничения, российская экономика продолжает эффективно функционировать, пишет La Nouvelle Tribune.
"В технологическом секторе Россия остается эталоном. <…> Более того, даже в условиях международных санкций российские ноу-хау продолжают хорошо продаваться", — говорится в публикации.
Особенно высоко они ценятся в Южной Америке и Африке, уточняет автор.
На сегодняшний день в России запущено множество технологических проектов, некоторые из которых можно назвать революционными, что укрепляет влияние страны за рубежом, полагает он.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
США расширили санкции против России
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После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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