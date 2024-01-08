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Назван лучший режиссер года по версии "Золотого глобуса"
Назван лучший режиссер года по версии "Золотого глобуса" - РИА Новости, 08.01.2024
Назван лучший режиссер года по версии "Золотого глобуса"
Лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса" стал Кристофер Нолан за фильм-байопик "Оппенгеймер", сообщили организаторы. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:49
2024-01-08T05:49
2024-01-08T07:33
культура
кристофер нолан
лос-анджелес
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брэдли купер
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Лучшим режиссером года по версии "Золотого глобуса" стал Кристофер Нолан за фильм-байопик "Оппенгеймер", сообщили организаторы. В категории "Лучший режиссер" в этом году также были представлены Мартин Скорсезе с картиной "Убийцы цветочной луны", Селин Сон за "Прошлые жизни", Гретта Гервиг с картиной "Барби", Брэдли Купер ("Маэстро") и греческий режиссер Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные"). Для Нолана это шестая номинация на "Золотой глобус" и первая победа. "Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслируется в этом году на телеканале CBS.
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лос-анджелес
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кристофер нолан, лос-анджелес, мартин скорсезе, брэдли купер
Культура, Кристофер Нолан, Лос-Анджелес, Мартин Скорсезе, Брэдли Купер
Назван лучший режиссер года по версии "Золотого глобуса"
Режиссер Кристофер Нолан получил "Золотой глобус" за фильм-байопик "Оппенгеймер"