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Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:02 08.01.2024 (обновлено: 03:15 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/razvedchiki-1920104164.html
Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024
Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики российской группировки войск "Запад" с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T03:02
2024-01-08T03:15
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ЛУГАНСК, 8 янв – РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Запад" с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата был вскрыт замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. &lt;…&gt; Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен&quot;, - рассказали в ведомстве.Результаты поражений зафиксировали с помощью БПЛА. На момент попадания в командно-наблюдательном пункте находились не менее трех украинских военных. "Каждый день наносим огневое поражение противнику. Боевики копают окопы, в основном в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдаются намного лучше. Например, машина – я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника – я вижу, где их блиндажи, где всё у них расположено", - сказал командир отделения с позывным "Слон".Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919935200.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

Разведчики уничтожили на Купянском направлении командно-наблюдательный пункт ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 янв – РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Запад" с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата был вскрыт замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. <…> Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен", - рассказали в ведомстве.

Результаты поражений зафиксировали с помощью БПЛА. На момент попадания в командно-наблюдательном пункте находились не менее трех украинских военных.
"Каждый день наносим огневое поражение противнику. Боевики копают окопы, в основном в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдаются намного лучше. Например, машина – я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника – я вижу, где их блиндажи, где всё у них расположено", - сказал командир отделения с позывным "Слон".
Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.
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