https://ria.ru/20240108/razvedchiki-1920104164.html

Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 08.01.2024

Разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

Разведчики российской группировки войск "Запад" с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T03:02

2024-01-08T03:02

2024-01-08T03:15

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ЛУГАНСК, 8 янв – РИА Новости. Разведчики российской группировки войск "Запад" с помощью противотанкового ракетного комплекса "Фагот" уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны."После разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата был вскрыт замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. <…> Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен", - рассказали в ведомстве.Результаты поражений зафиксировали с помощью БПЛА. На момент попадания в командно-наблюдательном пункте находились не менее трех украинских военных. "Каждый день наносим огневое поражение противнику. Боевики копают окопы, в основном в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдаются намного лучше. Например, машина – я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника – я вижу, где их блиндажи, где всё у них расположено", - сказал командир отделения с позывным "Слон".Как сообщили накануне в Минобороны, на Купянском направлении за сутки уничтожены свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919935200.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире