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В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома - РИА Новости, 08.01.2024
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18:06 08.01.2024 (обновлено: 18:10 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/razrushenie-1920177588.html
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома - РИА Новости, 08.01.2024
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
Стена одноэтажного жилого дома в нижегородской Выксе разрушилась при инциденте с газом, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:06
2024-01-08T18:10
происшествия
нижегородская область
выкса
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Стена одноэтажного жилого дома в нижегородской Выксе разрушилась при инциденте с газом, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. "В понедельник в 15.40 поступило сообщение о хлопке в пятиквартирном одноэтажном деревянном жилом доме на площади Советской. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло разрушение части стены и оконного проёма без последующего горения. На момент происшествия в квартире находился один человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Согласно данным спасателей, предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования. "Более точно о причинах произошедшего можно будет сказать после детального осмотра места следственными органами", - подчеркивается в сообщении. Дом отключили от газоснабжения. Решается вопрос о допуске в квартиры жильцов.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, выкса, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Выкса, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома

МЧС: в Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиВ Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Стена одноэтажного жилого дома в нижегородской Выксе разрушилась при инциденте с газом, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
"В понедельник в 15.40 поступило сообщение о хлопке в пятиквартирном одноэтажном деревянном жилом доме на площади Советской. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло разрушение части стены и оконного проёма без последующего горения. На момент происшествия в квартире находился один человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиВ Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
Согласно данным спасателей, предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования.
"Более точно о причинах произошедшего можно будет сказать после детального осмотра места следственными органами", - подчеркивается в сообщении.
Дом отключили от газоснабжения. Решается вопрос о допуске в квартиры жильцов.
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ПроисшествияНижегородская областьВыксаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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