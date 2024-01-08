https://ria.ru/20240108/razrushenie-1920177588.html
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома - РИА Новости, 08.01.2024
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
Стена одноэтажного жилого дома в нижегородской Выксе разрушилась при инциденте с газом, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:06
2024-01-08T18:06
2024-01-08T18:10
происшествия
нижегородская область
выкса
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920177802_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_ecff88ac7950b77e7cfa73d37ee082e9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Стена одноэтажного жилого дома в нижегородской Выксе разрушилась при инциденте с газом, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. "В понедельник в 15.40 поступило сообщение о хлопке в пятиквартирном одноэтажном деревянном жилом доме на площади Советской. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло разрушение части стены и оконного проёма без последующего горения. На момент происшествия в квартире находился один человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Согласно данным спасателей, предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования. "Более точно о причинах произошедшего можно будет сказать после детального осмотра места следственными органами", - подчеркивается в сообщении. Дом отключили от газоснабжения. Решается вопрос о допуске в квартиры жильцов.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
нижегородская область
выкса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920177802_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf765f4dd74c69cbee07a4955fa194c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, выкса, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Выкса, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома
МЧС: в Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома