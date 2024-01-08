https://ria.ru/20240108/razrushenie-1920177588.html

В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома

В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома - РИА Новости, 08.01.2024

В Нижегородской области разрушилась стена одноэтажного жилого дома

Стена одноэтажного жилого дома в нижегородской Выксе разрушилась при инциденте с газом, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T18:06

2024-01-08T18:06

2024-01-08T18:10

происшествия

нижегородская область

выкса

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 янв - РИА Новости. Стена одноэтажного жилого дома в нижегородской Выксе разрушилась при инциденте с газом, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. "В понедельник в 15.40 поступило сообщение о хлопке в пятиквартирном одноэтажном деревянном жилом доме на площади Советской. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло разрушение части стены и оконного проёма без последующего горения. На момент происшествия в квартире находился один человек. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Согласно данным спасателей, предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования. "Более точно о причинах произошедшего можно будет сказать после детального осмотра места следственными органами", - подчеркивается в сообщении. Дом отключили от газоснабжения. Решается вопрос о допуске в квартиры жильцов.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

нижегородская область

выкса

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происшествия, нижегородская область, выкса, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)