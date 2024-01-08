https://ria.ru/20240108/raketa-1920114365.html

Над Белгородской областью перехватили ракету С-200

Над Белгородской областью перехватили ракету С-200 - РИА Новости, 08.01.2024

Над Белгородской областью перехватили ракету С-200

Система ПВО перехватила над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:28

2024-01-08T07:28

2024-01-08T08:57

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Система ПВО перехватила над Белгородской областью украинскую ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей, сообщили в Минобороны."Восьмого января в 07:00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", а 3 января — шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240108/belgorod-1920107852.html

https://ria.ru/20240107/vsu-1920095258.html

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белгородская область, россия