https://ria.ru/20240108/putin-1920206095.html

Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением

Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением - РИА Новости, 08.01.2024

Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о перебоях с... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T23:20

2024-01-08T23:20

2024-01-08T23:51

жкх

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

общество

херсонская область

андрей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о перебоях с электро- и теплоснабжением в регионах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", — сказал он.В свою очередь, Воробьев доложил о ситуации в районах, где выявили перебои с подачей отопления.В итоге Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым он также провел отдельную беседу, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения жителей электричеством и теплом.Значительная часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Специалисты занимаются ее устранением. Жителей предупредили о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом. По словам Сальдо, часть потребителей получат свет до конца суток. Полностью электроснабжение области планируют восстановить во вторник.После аварии на частной котельной в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 173 дома. Как заявлял губернатор Подмосковья, ЧП произошло по вине ее владельца, в обстоятельствах сейчас разбираются силовые структуры. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов области. По данным на понедельник, к 69 домам вновь подвели тепло.

https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html

https://ria.ru/20240108/klimovsk-1920175001.html

московская область (подмосковье)

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, общество, херсонская область , андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россети, владимир сальдо