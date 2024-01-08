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Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением - РИА Новости, 08.01.2024
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23:20 08.01.2024 (обновлено: 23:51 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/putin-1920206095.html
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением - РИА Новости, 08.01.2024
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о перебоях с... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T23:20
2024-01-08T23:51
жкх
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
общество
херсонская область
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о перебоях с электро- и теплоснабжением в регионах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", — сказал он.В свою очередь, Воробьев доложил о ситуации в районах, где выявили перебои с подачей отопления.В итоге Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым он также провел отдельную беседу, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения жителей электричеством и теплом.Значительная часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Специалисты занимаются ее устранением. Жителей предупредили о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом. По словам Сальдо, часть потребителей получат свет до конца суток. Полностью электроснабжение области планируют восстановить во вторник.После аварии на частной котельной в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 173 дома. Как заявлял губернатор Подмосковья, ЧП произошло по вине ее владельца, в обстоятельствах сейчас разбираются силовые структуры. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов области. По данным на понедельник, к 69 домам вновь подвели тепло.
https://ria.ru/20240108/kotelnaya-1920125998.html
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московская область (подмосковье)
россия
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жкх, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, общество, херсонская область , андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россети, владимир сальдо
ЖКХ, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Общество, Херсонская область , Андрей Воробьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россети, Владимир Сальдо
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о ситуации с теплоснабжением

Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о перебоях с теплоснабжением

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о перебоях с электро- и теплоснабжением в регионах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов", — сказал он.
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Власти сообщили о судьбе частной котельной в Климовске, где была авария
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В свою очередь, Воробьев доложил о ситуации в районах, где выявили перебои с подачей отопления.
В итоге Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым он также провел отдельную беседу, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения жителей электричеством и теплом.
Значительная часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Специалисты занимаются ее устранением. Жителей предупредили о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом. По словам Сальдо, часть потребителей получат свет до конца суток. Полностью электроснабжение области планируют восстановить во вторник.
После аварии на частной котельной в микрорайоне Климовск в Подольске без отопления остались 173 дома. Как заявлял губернатор Подмосковья, ЧП произошло по вине ее владельца, в обстоятельствах сейчас разбираются силовые структуры. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов области. По данным на понедельник, к 69 домам вновь подвели тепло.
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ЖКХМосковская область (Подмосковье)РоссияВладимир ПутинОбществоХерсонская областьАндрей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссетиВладимир Сальдо
 
 
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