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Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин - РИА Новости, 08.01.2024
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15:41 08.01.2024
https://ria.ru/20240108/putin-1920161145.html
Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин
Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин - РИА Новости, 08.01.2024
Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин
Кристина из Южно-Сахалинска побывала на Байкале, ее новогоднее желание выполнил президент РФ Владимир Путин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:41
2024-01-08T15:41
общество
южно-сахалинск
иркутская область
россия
владимир путин
игорь кобзев
елка желаний
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ИРКУТСК, 8 янв - РИА Новости. Кристина из Южно-Сахалинска побывала на Байкале, ее новогоднее желание выполнил президент РФ Владимир Путин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Второклассница Кристина приняла участие в новогодней акции "Елка желаний", которая прошла в Москве на ВДНХ. "В Иркутской области исполнилось заветное желание 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска. Ее мечту - увидеть Байкал - исполнил президент России Владимир Владимирович Путин. В Иркутск Кристина прилетела вместе с родителями. Для них организовали поездку в Листвянку, музей "Тальцы" и Байкальск. Также Кристину ждет экскурсия по Иркутску", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. Он добавил, что Кристина - отличница, занимается спортивной аэробикой, является призером областных соревнований. Девочка любит читать и мечтает стать врачом.
https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html
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южно-сахалинск
иркутская область
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"Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал
"Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал
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общество, южно-сахалинск, иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, елка желаний
Общество, Южно-Сахалинск, Иркутская область, Россия, Владимир Путин, Игорь Кобзев, Елка желаний
Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин

Кобзев: Кристина занимается аэробикой, любит читать и мечтает стать врачом

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 янв - РИА Новости. Кристина из Южно-Сахалинска побывала на Байкале, ее новогоднее желание выполнил президент РФ Владимир Путин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Второклассница Кристина приняла участие в новогодней акции "Елка желаний", которая прошла в Москве на ВДНХ.
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"В Иркутской области исполнилось заветное желание 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска. Ее мечту - увидеть Байкал - исполнил президент России Владимир Владимирович Путин. В Иркутск Кристина прилетела вместе с родителями. Для них организовали поездку в Листвянку, музей "Тальцы" и Байкальск. Также Кристину ждет экскурсия по Иркутску", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Кристина - отличница, занимается спортивной аэробикой, является призером областных соревнований. Девочка любит читать и мечтает стать врачом.
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ОбществоЮжно-СахалинскИркутская областьРоссияВладимир ПутинИгорь КобзевЕлка желаний
 
 
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