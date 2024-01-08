https://ria.ru/20240108/putin-1920161145.html

Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин

Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин - РИА Новости, 08.01.2024

Кобзев рассказал об увлечениях девочки Кристины, чье желание исполнил Путин

Кристина из Южно-Сахалинска побывала на Байкале, ее новогоднее желание выполнил президент РФ Владимир Путин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T15:41

2024-01-08T15:41

2024-01-08T15:41

общество

южно-сахалинск

иркутская область

россия

владимир путин

игорь кобзев

елка желаний

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ИРКУТСК, 8 янв - РИА Новости. Кристина из Южно-Сахалинска побывала на Байкале, ее новогоднее желание выполнил президент РФ Владимир Путин, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Второклассница Кристина приняла участие в новогодней акции "Елка желаний", которая прошла в Москве на ВДНХ. "В Иркутской области исполнилось заветное желание 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска. Ее мечту - увидеть Байкал - исполнил президент России Владимир Владимирович Путин. В Иркутск Кристина прилетела вместе с родителями. Для них организовали поездку в Листвянку, музей "Тальцы" и Байкальск. Также Кристину ждет экскурсия по Иркутску", - написал Кобзев в своем Telegram-канале. Он добавил, что Кристина - отличница, занимается спортивной аэробикой, является призером областных соревнований. Девочка любит читать и мечтает стать врачом.

https://ria.ru/20240106/mechta-1919973241.html

https://ria.ru/20240105/mechty-1919789278.html

южно-сахалинск

иркутская область

россия

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"Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал "Я счастлива, ура!" Путин осуществил мечту девочки увидеть Байкал 2024-01-08T15:41 true PT0M33S

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общество, южно-сахалинск, иркутская область, россия, владимир путин, игорь кобзев, елка желаний