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Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед - РИА Новости, 08.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 08.01.2024 (обновлено: 09:25 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/pushilin-1920122596.html
Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед
Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед - РИА Новости, 08.01.2024
Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед
Россия противостоит всему коллективному Западу, но ВС РФ движутся вперед, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:24
2024-01-08T09:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия противостоит всему коллективному Западу, но ВС РФ движутся вперед, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.В ответ на просьбу дать оценку словам Владимира Зеленского об "отсутствии" у России крупных побед собеседник агентства напомнил о взятии Артемовска, Соледара и других успехах российских военных и назвал его президентом "оставшейся части Украины"."Очень хотелось бы, чтобы все по щелочку пальца решалось, но мы же понимаем, что в 2023 году мы противостояли всему коллективному западу, с их финансовой мощью, с мощью их оружия", - сказал Пушилин."Президент оставшейся части Украины может оправдываться как угодно, но российская армия продвигается вперед", - отметил он.
россия
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безопасность, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Владимир Зеленский
Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед

Пушилин: ВС РФ противостоят всему Западу, но продолжают двигаться вперед

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия противостоит всему коллективному Западу, но ВС РФ движутся вперед, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
В ответ на просьбу дать оценку словам Владимира Зеленского об "отсутствии" у России крупных побед собеседник агентства напомнил о взятии Артемовска, Соледара и других успехах российских военных и назвал его президентом "оставшейся части Украины".
«
"Очень хотелось бы, чтобы все по щелочку пальца решалось, но мы же понимаем, что в 2023 году мы противостояли всему коллективному западу, с их финансовой мощью, с мощью их оружия", - сказал Пушилин.
"Президент оставшейся части Украины может оправдываться как угодно, но российская армия продвигается вперед", - отметил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаАртемовскВладимир Зеленский
 
 
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