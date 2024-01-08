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Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед

Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед - РИА Новости, 08.01.2024

Пушилин: Россия противостоит всему Западу, но продолжает двигаться вперед

Россия противостоит всему коллективному Западу, но ВС РФ движутся вперед, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:24

2024-01-08T09:24

2024-01-08T09:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Россия противостоит всему коллективному Западу, но ВС РФ движутся вперед, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.В ответ на просьбу дать оценку словам Владимира Зеленского об "отсутствии" у России крупных побед собеседник агентства напомнил о взятии Артемовска, Соледара и других успехах российских военных и назвал его президентом "оставшейся части Украины"."Очень хотелось бы, чтобы все по щелочку пальца решалось, но мы же понимаем, что в 2023 году мы противостояли всему коллективному западу, с их финансовой мощью, с мощью их оружия", - сказал Пушилин."Президент оставшейся части Украины может оправдываться как угодно, но российская армия продвигается вперед", - отметил он.

россия

донецкая народная республика

артемовск

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безопасность, россия, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, владимир зеленский