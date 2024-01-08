Рейтинг@Mail.ru
Пушилин обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 08.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 08.01.2024 (обновлено: 09:10 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/pushilin-1920120487.html
Пушилин обвинил Зеленского во лжи
Пушилин обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 08.01.2024
Пушилин обвинил Зеленского во лжи
Глава ДНР Денис Пушилин назвал ложью утверждения Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России: Киев пока не удалось освободить, но взяты,... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T09:02
2024-01-08T09:10
в мире
россия
денис пушилин
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
соледар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал ложью утверждения Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России: Киев пока не удалось освободить, но взяты, например, Артемовск и Соледар.Ранее Зеленский заявил журналу Economist, что украинский "контрнаступ" не удался из-за "утечек информации", при этом он не видит побед России, так как, по его утверждению, российской армии "не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году"."Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь – откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город", – сказал Пушилин в интервью РИА Новости."Послушайте, не считать Артемовск крупным? Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден, но я вам скажу, что Артемовск, Соледар (это, конечно, поменьше населенный пункт) – сколько там было решено задач!" – подчеркнул он.Глава ДНР отметил грамотные действия российских военных, которые позволили добиться такого результата."Это явилось некой предтечей, вот последующих неудач украинских вооруженных формирований", – считает он.
россия
артемовск
киев
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_450:418:2623:2048_1920x0_80_0_0_3fd92000200cb3370a8f640486d34775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, денис пушилин, владимир зеленский, артемовск, киев, соледар
В мире, Россия, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Соледар
Пушилин обвинил Зеленского во лжи

Пушилин: слова Зеленского об отсутствии серьезных побед у РФ являются ложью

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал ложью утверждения Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России: Киев пока не удалось освободить, но взяты, например, Артемовск и Соледар.
Ранее Зеленский заявил журналу Economist, что украинский "контрнаступ" не удался из-за "утечек информации", при этом он не видит побед России, так как, по его утверждению, российской армии "не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году".
«
"Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь – откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город", – сказал Пушилин в интервью РИА Новости.
"Послушайте, не считать Артемовск крупным? Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден, но я вам скажу, что Артемовск, Соледар (это, конечно, поменьше населенный пункт) – сколько там было решено задач!" – подчеркнул он.
Глава ДНР отметил грамотные действия российских военных, которые позволили добиться такого результата.
"Это явилось некой предтечей, вот последующих неудач украинских вооруженных формирований", – считает он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДенис ПушилинВладимир ЗеленскийАртемовскКиевСоледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала