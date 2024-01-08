https://ria.ru/20240108/pushilin-1920120487.html

Пушилин обвинил Зеленского во лжи

Пушилин обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 08.01.2024

Пушилин обвинил Зеленского во лжи

Глава ДНР Денис Пушилин назвал ложью утверждения Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России: Киев пока не удалось освободить, но взяты,... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T09:02

2024-01-08T09:02

2024-01-08T09:10

в мире

россия

денис пушилин

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

соледар

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал ложью утверждения Владимира Зеленского об отсутствии серьезных побед у России: Киев пока не удалось освободить, но взяты, например, Артемовск и Соледар.Ранее Зеленский заявил журналу Economist, что украинский "контрнаступ" не удался из-за "утечек информации", при этом он не видит побед России, так как, по его утверждению, российской армии "не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году"."Меньше всего хотелось бы комментировать человека, который выстраивает всю свою деятельность, опираясь на ложь – откровенную ложь. Как, например, про то, что не был освобожден ни один крупный город", – сказал Пушилин в интервью РИА Новости."Послушайте, не считать Артемовск крупным? Ну да, Киев не удалось в этом году освободить, хотелось бы, чтобы уже и он был освобожден, но я вам скажу, что Артемовск, Соледар (это, конечно, поменьше населенный пункт) – сколько там было решено задач!" – подчеркнул он.Глава ДНР отметил грамотные действия российских военных, которые позволили добиться такого результата."Это явилось некой предтечей, вот последующих неудач украинских вооруженных формирований", – считает он.

россия

артемовск

киев

соледар

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в мире, россия, денис пушилин, владимир зеленский, артемовск, киев, соледар