https://ria.ru/20240108/pushilin-1920108376.html

Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева

Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева - РИА Новости, 08.01.2024

Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева

Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T05:34

2024-01-08T05:34

2024-01-08T09:56

денис пушилин

одесса

николаев (украина)

донецкая народная республика

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777043800_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_597d0c4c0bd197af7780349f1a05fbaa.jpg

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", — сказал он.Пушилин напомнил, что земли Николаевской области были отбиты во время русско-турецких войн у Крымского ханства, вассала Османской империи. "Русский этот город или нет?" — задался риторическим вопросом Пушилин.По мнению главы ДНР, президент Владимир Путин заявил об этом очень четко."Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", — заключил он.О том, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев — русские города, говорил и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, они, как и многие другие, пока что временно оккупированы.

https://ria.ru/20240107/pushilin-1920010185.html

одесса

николаев (украина)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, одесса, николаев (украина), донецкая народная республика, владимир путин, в мире