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Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева - РИА Новости, 08.01.2024
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05:34 08.01.2024 (обновлено: 09:56 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/pushilin-1920108376.html
Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева
Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева - РИА Новости, 08.01.2024
Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева
Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T05:34
2024-01-08T09:56
денис пушилин
одесса
николаев (украина)
донецкая народная республика
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.&quot;Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский&quot;, — сказал он.Пушилин напомнил, что земли Николаевской области были отбиты во время русско-турецких войн у Крымского ханства, вассала Османской империи. "Русский этот город или нет?" — задался риторическим вопросом Пушилин.По мнению главы ДНР, президент Владимир Путин заявил об этом очень четко."Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", — заключил он.О том, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев — русские города, говорил и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, они, как и многие другие, пока что временно оккупированы.
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николаев (украина)
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денис пушилин, одесса, николаев (украина), донецкая народная республика, владимир путин, в мире
Денис Пушилин, Одесса, Николаев (Украина), Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, В мире
Пушилин призвал к освобождению Одессы и Николаева

Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Ошибку с принадлежностью Одессы и Николаева Украине нужно исправить, эти русские города должны быть освобождены, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«

"Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", — сказал он.

Пушилин напомнил, что земли Николаевской области были отбиты во время русско-турецких войн у Крымского ханства, вассала Османской империи.
"Русский этот город или нет?" — задался риторическим вопросом Пушилин.
По мнению главы ДНР, президент Владимир Путин заявил об этом очень четко.
"Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", — заключил он.
О том, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев и Киев — русские города, говорил и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, они, как и многие другие, пока что временно оккупированы.
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Денис ПушилинОдессаНиколаев (Украина)Донецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВ мире
 
 
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