https://ria.ru/20240108/protest-1920184673.html

Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке

Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.01.2024

Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке

Протестующие перекрыли три моста и туннель в центре Нью-Йорка, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T19:07

2024-01-08T19:07

2024-01-08T19:16

в мире

палестина

нью-йорк (город)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв - РИА Новости. Протестующие перекрыли три моста и туннель в центре Нью-Йорка, сообщили РИА Новости в полиции города. В соцсетях появились видео, на которых видно, что участники акций выступают в поддержку Палестины. "У нас все силы отреагировали. На данный момент Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, Туннель Холладна (заблокированы – ред.)", - рассказали в полицейском управлении. В полиции выпустили предупреждение водителям о проблемах с автомобильным движением вблизи данных мостов и туннеля. Протестующие выстроились цепью поперек каждой из упомянутых магистралей. Собравшиеся призывают снять блокаду с сектора Газа и немедленно прекратить огонь в анклаве. Звучат призывы прекратить оккупацию Израилем палестинских территорий.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

палестина

нью-йорк (город)

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в мире, палестина, нью-йорк (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году