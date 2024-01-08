https://ria.ru/20240108/protest-1920184673.html
Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке
Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке - РИА Новости, 08.01.2024
Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке
Протестующие перекрыли три моста и туннель в центре Нью-Йорка, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T19:07
2024-01-08T19:07
2024-01-08T19:16
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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НЬЮ-ЙОРК, 8 янв - РИА Новости. Протестующие перекрыли три моста и туннель в центре Нью-Йорка, сообщили РИА Новости в полиции города. В соцсетях появились видео, на которых видно, что участники акций выступают в поддержку Палестины. "У нас все силы отреагировали. На данный момент Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, Туннель Холладна (заблокированы – ред.)", - рассказали в полицейском управлении. В полиции выпустили предупреждение водителям о проблемах с автомобильным движением вблизи данных мостов и туннеля. Протестующие выстроились цепью поперек каждой из упомянутых магистралей. Собравшиеся призывают снять блокаду с сектора Газа и немедленно прекратить огонь в анклаве. Звучат призывы прекратить оккупацию Израилем палестинских территорий.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, палестина, нью-йорк (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Нью-Йорк (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Протестующие в поддержку Палестины перекрыли несколько мостов в Нью-Йорке
Протестующие в поддержку Палестины перекрыли три моста и туннель в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 8 янв - РИА Новости. Протестующие перекрыли три моста и туннель в центре Нью-Йорка, сообщили РИА Новости в полиции города.
В соцсетях появились видео, на которых видно, что участники акций выступают в поддержку Палестины.
"У нас все силы отреагировали. На данный момент Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, Туннель Холладна (заблокированы – ред.)", - рассказали в полицейском управлении.
В полиции выпустили предупреждение водителям о проблемах с автомобильным движением вблизи данных мостов и туннеля.
Протестующие выстроились цепью поперек каждой из упомянутых магистралей. Собравшиеся призывают снять блокаду с сектора Газа и немедленно прекратить огонь в анклаве. Звучат призывы прекратить оккупацию Израилем
палестинских территорий.
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