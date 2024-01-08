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В Германии машина сбила протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров - РИА Новости, 08.01.2024
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15:25 08.01.2024 (обновлено: 18:14 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/protest-1920159164.html
В Германии машина сбила протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров
В Германии машина сбила протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров - РИА Новости, 08.01.2024
В Германии машина сбила протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров
Водитель сбил протестующего фермера в немецком Ольденбурге, мужчина получил тяжелые травмы и будет доставлен в больницу на вертолете, сообщает полиция города в... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T15:25
2024-01-08T18:14
в мире
германия
ольденбург (германия)
нижняя саксония
йоахим руквид
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Водитель сбил протестующего фермера в немецком Ольденбурге, мужчина получил тяжелые травмы и будет доставлен в больницу на вертолете, сообщает полиция города в соцсети X."Водитель легкового автомобиля объехал блокаду (дороги) по тротуару и велосипедной дорожке, сбил участника протеста, нанес ему тяжелые травмы и скрылся. В настоящий момент полиция задержала водителя. Вертолет спасательной службы уже задействован", - говорится в публикациях полиции.Позднее полиция сообщила о том, что в отношении 45-летнего водителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство, а пострадавший был доставлен в больницу.Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. Из-за забастовок один из заводов производителя легковых автомобилей Volkswagen в Нижней Саксонии приостановил работу, так как сотрудники не смогли добраться до завода из-за перекрытых дорог.В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров.В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.
https://ria.ru/20231123/frg-1911334555.html
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ольденбург (германия)
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в мире, германия, ольденбург (германия), нижняя саксония, йоахим руквид
В мире, Германия, Ольденбург (Германия), Нижняя Саксония, Йоахим Руквид
В Германии машина сбила протестующего, пытаясь объехать забастовку фермеров

В немецком Ольденбурге водитель сбил фермера, пытаясь объехать забастовку

© РИА Новости / Ангелина ТимофееваПолицейские во время акции протеста в Германии
Полицейские во время акции протеста в Германии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Полицейские во время акции протеста в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Водитель сбил протестующего фермера в немецком Ольденбурге, мужчина получил тяжелые травмы и будет доставлен в больницу на вертолете, сообщает полиция города в соцсети X.
"Водитель легкового автомобиля объехал блокаду (дороги) по тротуару и велосипедной дорожке, сбил участника протеста, нанес ему тяжелые травмы и скрылся. В настоящий момент полиция задержала водителя. Вертолет спасательной службы уже задействован", - говорится в публикациях полиции.
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Позднее полиция сообщила о том, что в отношении 45-летнего водителя было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на убийство, а пострадавший был доставлен в больницу.
Немецкие фермеры с понедельника начали забастовку по всей Германии и в качестве протеста против мер правительства по экономии бюджета заблокировали своими тракторами ряд автобанов. Протесты проходят практически во всех федеральных землях. Из-за забастовок один из заводов производителя легковых автомобилей Volkswagen в Нижней Саксонии приостановил работу, так как сотрудники не смогли добраться до завода из-за перекрытых дорог.
В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.
После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров.
В прошлый четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе не будут отменены. Несмотря на это, глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку с 8 января.
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