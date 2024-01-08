СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома
Mirror: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома
© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британский принц Эндрю заперся дома и не знает, как реагировать на публикации документов по делу Джеффри Эпстина, в которых он фигурирует, сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.
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"У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен", - заявил изданию источник.
Ранее британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми подробностями обвинений принца в сексуальном насилии. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщил, что полиция не стала начинать расследование в отношении принца Эндрю.
Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.
Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.