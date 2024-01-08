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СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома - РИА Новости, 08.01.2024
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01:37 08.01.2024 (обновлено: 06:01 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/prints_endryu-1920101426.html
СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома
СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома - РИА Новости, 08.01.2024
СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома
Британский принц Эндрю заперся дома и не знает, как реагировать на публикации документов по делу Джеффри Эпстина, в которых он фигурирует, сообщает издание... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T01:37
2024-01-08T06:01
сша
манхэттен
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скотленд-ярд
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британский принц Эндрю заперся дома и не знает, как реагировать на публикации документов по делу Джеффри Эпстина, в которых он фигурирует, сообщает издание Mirror со ссылкой на источник."У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен", - заявил изданию источник. Ранее британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми подробностями обвинений принца в сексуальном насилии. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщил, что полиция не стала начинать расследование в отношении принца Эндрю. Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20240106/prints_endryu-1919885625.html
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сша, манхэттен, нью-йорк (город), скотленд-ярд, в мире
США, Манхэттен, Нью-Йорк (город), Скотленд-Ярд, В мире
СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома

Mirror: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома

© AP Photo / Sakchai LalitПринц Эндрю, герцог Йоркский
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© AP Photo / Sakchai Lalit
Принц Эндрю, герцог Йоркский . Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британский принц Эндрю заперся дома и не знает, как реагировать на публикации документов по делу Джеффри Эпстина, в которых он фигурирует, сообщает издание Mirror со ссылкой на источник.
«
"У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен", - заявил изданию источник.
Ранее британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми подробностями обвинений принца в сексуальном насилии. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщил, что полиция не стала начинать расследование в отношении принца Эндрю.
Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.
Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Принц Эндрю, герцог Йоркский - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Служащий Эпстина рассказал о "массажах" принцу Эндрю в доме финансиста
6 января, 01:05
 
СШАМанхэттенНью-Йорк (город)Скотленд-ЯрдВ мире
 
 
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