https://ria.ru/20240108/prints_endryu-1920101426.html

СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома

СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома - РИА Новости, 08.01.2024

СМИ: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпстина заперся дома

Британский принц Эндрю заперся дома и не знает, как реагировать на публикации документов по делу Джеффри Эпстина, в которых он фигурирует, сообщает издание... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T01:37

2024-01-08T01:37

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Британский принц Эндрю заперся дома и не знает, как реагировать на публикации документов по делу Джеффри Эпстина, в которых он фигурирует, сообщает издание Mirror со ссылкой на источник."У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен", - заявил изданию источник. Ранее британское антимонархическое движение Republic заявило, что сообщило в полицию о принце Эндрю в связи с обнародованием документов с новыми подробностями обвинений принца в сексуальном насилии. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на Скотленд-Ярд сообщил, что полиция не стала начинать расследование в отношении принца Эндрю. Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпстина, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпстина. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20240106/prints_endryu-1919885625.html

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сша, манхэттен, нью-йорк (город), скотленд-ярд, в мире