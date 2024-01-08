https://ria.ru/20240108/prestuplenie-1920151922.html

Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб

Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб - РИА Новости, 08.01.2024

Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб

Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко, как... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T14:18

2024-01-08T14:18

2024-01-08T14:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко, как предполагается, бросил двухмесячного сына в сугроб. В своем Telegram-канале она репостнула сообщение "Комсомольской правды" о том, что Косенко "швырнул двухмесячного сына в сугроб ради лайков". Оправдания о том, что это на самом деле кукла, не были приняты зрителями, которые рассмотрели, как младенец на этих кадрах открывает глаза. "Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК России с соответствующим заявлением", — написала Останина. По ее словам, даже если Косенко бросал куклу с открывающимися глазами, то "очевидно, что он предлагал своим подписчикам (то есть широкому кругу лиц, включая молодежь и подростков) людоедскую модель поведения". "Такое, как утверждают психологи, плотно откладывается в подсознании", — подчеркнула депутат.

https://ria.ru/20230419/proverka-1866341425.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, происшествия