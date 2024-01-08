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Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб - РИА Новости, 08.01.2024
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14:18 08.01.2024
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Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб
Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб - РИА Новости, 08.01.2024
Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко, как... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T14:18
2024-01-08T14:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко, как предполагается, бросил двухмесячного сына в сугроб. В своем Telegram-канале она репостнула сообщение "Комсомольской правды" о том, что Косенко "швырнул двухмесячного сына в сугроб ради лайков". Оправдания о том, что это на самом деле кукла, не были приняты зрителями, которые рассмотрели, как младенец на этих кадрах открывает глаза. "Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК России с соответствующим заявлением", — написала Останина. По ее словам, даже если Косенко бросал куклу с открывающимися глазами, то "очевидно, что он предлагал своим подписчикам (то есть широкому кругу лиц, включая молодежь и подростков) людоедскую модель поведения". "Такое, как утверждают психологи, плотно откладывается в подсознании", — подчеркнула депутат.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Происшествия
Депутат обратится в СК из-за видео блогера, бросающего младенца в сугроб

Останина обратится в СК из-за блогера, бросающего двухмесячного сына в снег

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет РФ из-за видео, в котором блогер Сергей Косенко, как предполагается, бросил двухмесячного сына в сугроб.
В своем Telegram-канале она репостнула сообщение "Комсомольской правды" о том, что Косенко "швырнул двухмесячного сына в сугроб ради лайков". Оправдания о том, что это на самом деле кукла, не были приняты зрителями, которые рассмотрели, как младенец на этих кадрах открывает глаза.
"Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК России с соответствующим заявлением", — написала Останина.
По ее словам, даже если Косенко бросал куклу с открывающимися глазами, то "очевидно, что он предлагал своим подписчикам (то есть широкому кругу лиц, включая молодежь и подростков) людоедскую модель поведения".
"Такое, как утверждают психологи, плотно откладывается в подсознании", — подчеркнула депутат.
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