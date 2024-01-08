https://ria.ru/20240108/premer-1920201058.html
Левая партия во Франции потребовала голосования по кандидатуре премьера
Левая партия во Франции потребовала голосования по кандидатуре премьера - РИА Новости, 08.01.2024
Левая партия во Франции потребовала голосования по кандидатуре премьера
Лидер французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано в соцсети Х потребовала голосования по доверию новому премьер-министру, который должен... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T22:12
2024-01-08T22:12
2024-01-08T22:12
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ПАРИЖ, 8 янв — РИА Новости. Лидер французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано в соцсети Х потребовала голосования по доверию новому премьер-министру, который должен быть назначен после отставки главы кабмина Элизабет Борн. "Борн ушла в отставку, оставив за собой 23 статьи 49.3 (статья конституции, позволяющая премьеру провести законопроект в обход голосования депутатов - ред.) и запачканную демократию. Неважно, кем монарх ее заменит, мы требуем голосования доверия в парламенте!", - написала она.Пано отметила, что без этого голосования партия выдвинет вотум недоверия новому премьеру. Голосование о доверии вновь назначенному премьер-министру является традицией французской политической системы и показывает, что глава кабмина может рассчитывать на поддержку депутатов. Согласно конституции Франции, голосование о доверии не является обязательным. Однако по традиции после представления премьером основных векторов политики правительства, депутаты проводят подобное голосование. Элизабет Борн, занявшая кресло премьера в мае 2022 года, не стала прибегать к голосованию. Ранее в понедельник глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, президент Эммануэль Макрон ее принял.
https://ria.ru/20240108/frantsiya-1920162049.html
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в мире, франция, элизабет борн, эммануэль макрон
В мире, Франция, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон
Левая партия во Франции потребовала голосования по кандидатуре премьера
Лидер левой партии во Франции Пано потребовала голосования по кандидату премьера
ПАРИЖ, 8 янв — РИА Новости.
Лидер французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано в соцсети Х
потребовала голосования по доверию новому премьер-министру, который должен быть назначен после отставки главы кабмина Элизабет Борн.
"Борн ушла в отставку, оставив за собой 23 статьи 49.3 (статья конституции, позволяющая премьеру провести законопроект в обход голосования депутатов - ред.) и запачканную демократию. Неважно, кем монарх ее заменит, мы требуем голосования доверия в парламенте!", - написала она.
Пано отметила, что без этого голосования партия выдвинет вотум недоверия новому премьеру.
Голосование о доверии вновь назначенному премьер-министру является традицией французской политической системы и показывает, что глава кабмина может рассчитывать на поддержку депутатов. Согласно конституции Франции, голосование о доверии не является обязательным. Однако по традиции после представления премьером основных векторов политики правительства, депутаты проводят подобное голосование. Элизабет Борн, занявшая кресло премьера в мае 2022 года, не стала прибегать к голосованию.
Ранее в понедельник глава кабмина Франции Элизабет Борн подала прошение об отставке, президент Эммануэль Макрон
ее принял.
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