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Пушилин ответил на вопрос о "преемниках" Зеленского
Пушилин ответил на вопрос о "преемниках" Зеленского - РИА Новости, 08.01.2024
Пушилин ответил на вопрос о "преемниках" Зеленского
Фамилии возможных преемников Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T12:03
2024-01-08T12:03
2024-01-08T16:47
денис пушилин
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Фамилии возможных преемников Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости."Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно", — сказал он.По мнению Пушилина, Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, возглавит ее Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Алексей Арестович* или "прочий военный преступник". "Они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад", — пояснил собеседник агентства.По данным Службы внешней разведки России, среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают Залужного, руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова, главу офиса Зеленского Андрея Ермака, бывшего советника офиса Зеленского Арестовича* и мэра Киева Кличко.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html
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денис пушилин, владимир зеленский, в мире, украина
Денис Пушилин, Владимир Зеленский, В мире, Украина
Пушилин ответил на вопрос о "преемниках" Зеленского
Пушилин заявил, что фамилии возможных преемников Зеленского неважны
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Фамилии возможных преемников Владимира Зеленского неважны, любой из них будет делать то, что хочет Запад, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
"Мы слышим фамилии, кто теоретически мог бы пойти по этому пути, но это неважно", — сказал он.
По мнению Пушилина, Украина потеряла свою субъектность, поэтому не имеет значения, возглавит ее Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Виталий Кличко, Алексей Арестович* или "прочий военный преступник".
"Они будут делать ровно то, что будет диктовать Запад", — пояснил собеседник агентства.
По данным Службы внешней разведки России, среди возможных преемников Зеленского в Брюсселе рассматривают Залужного, руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова
, главу офиса Зеленского Андрея Ермака
, бывшего советника офиса Зеленского Арестовича* и мэра Киева Кличко.
"Наперекор Зеленскому". Стало известно, что Запад сделает с Украиной
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.