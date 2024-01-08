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Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали
Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали - РИА Новости, 08.01.2024
Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали
Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T07:01
2024-01-08T07:01
2024-01-08T07:01
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. "Пожар в Невском районе Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.
https://ria.ru/20240107/bulavintsev-1920065585.html
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санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали
МЧС России: пожар в ангаре в Невском районе Петербурга ликвидировали