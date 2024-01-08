https://ria.ru/20240108/pozhar-1920112404.html

Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали

Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали - РИА Новости, 08.01.2024

Пожар в ангаре в Петербурге ликвидировали

Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T07:01

2024-01-08T07:01

2024-01-08T07:01

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821148987_1111:1111:2777:2048_1920x0_80_0_0_c20c1aeda9d30f5d7542e1df276a3a79.jpg

МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Пожар в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что пожар был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. "Пожар в Невском районе Санкт-Петербурга полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.

https://ria.ru/20240107/bulavintsev-1920065585.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия