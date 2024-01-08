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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Потери ВСУ на херсонском направлении составили более 60 военнослужащих ранеными и убитыми, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T13:14
2024-01-08T13:14
2024-01-08T13:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении составили более 60 военнослужащих ранеными и убитыми, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35, 38 бригад морской пехоты и 121 бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки на херсонском направлении были поражены пункт управления дронами и полевой склад боеприпасов ВСУ.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 60 военных за сутки на Херсонском направлении