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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Потери ВСУ на херсонском направлении составили более 60 военнослужащих ранеными и убитыми, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T13:14

2024-01-08T13:14

2024-01-08T13:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Потери ВСУ на херсонском направлении составили более 60 военнослужащих ранеными и убитыми, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35, 38 бригад морской пехоты и 121 бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки на херсонском направлении были поражены пункт управления дронами и полевой склад боеприпасов ВСУ.

херсонская область

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)